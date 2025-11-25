Walmart rebaja un aire acondicionado portátil, silencioso, eficiente y no necesita obra

La oferta incluye un descuento de casi el 50% y promete cambiar la temperatura de tu ambiente sin gastar energía de más.

El aire acondicionado portátil es una gran opción por su movilidad y facilidad de instalación. Puedes trasladarlo de una habitación a otra y no requiere de obras o instalación profesional, lo que lo hace ideal para viviendas de alquiler. Si estás buscando todas estas facilidades por un precio único, esta es la oferta de Walmart que no te puedes perder.

El producto con descuento es de la marca Midea que combina eficiencia energética y comodidad. Una de las ventajas de este tipo de aire acondicionado es que ahorra energía que se ve reflejada al momento de pagar la luz, sin mencionar que su precio es mucho menor en comparación con los que se instalan en la pared.

479084fd-a6a2-4d51-b519-11c4c1507f3c.e971e22304bb077a385fabad39b5c568 La aire acondicionado que está de oferta en Walmart. Archivo. ¿Por qué comprar este aire acondicionado? Otras características a destacar de este aire es que tiene un programa de encendido y apagado que puede durar 24 horas gracias a su timer. Este se complementa con su modo nocturno que apaga sonidos y luces del control remoto y del display para un descanso duradero y sin interrupciones.

Este equipo se reinicia automáticamente tras cortes de energía con la misma configuración con la que se apagó y se desplaza fácilmente gracias a sus tres ruedas en la parte inferior. Además, cuenta con tres velocidades de aire: alta, media y baja para que no gastes de más o cambies demasiado la temperatura de tu habitación.