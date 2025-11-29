Walmart rebaja esta pantalla de 65 pulgadas con sonido inmersivo, 4K y funciones gamers

Aprovecha esta oferta para disfrutar el próximo mudial y apreciar todos los detalles. Es de tiempo llimitado y se puede pagar en cuotas sin interés.

Walmart se prepara para el mundial del 2026 y aprovecha para lanzar ofertas imperdibles en pantallas. En esta ocasión, encontramos la Sony Bravia de 65 pulgadas que promete mostrar hasta el último detalle gracias a su tecnología 4K Ultra HD a tan solo 10990 pesos y que puedes pagar hasta en 15 meses sin interés por un monto de 732.67 pesos.

Una de las características más destacadas de esta pantalla es su calidad de imagen que incluye tecnologías 4K HD y OLED, que reflejan colores más brillantes y logran un negro perfecto para escenas oscuras. Además su procesador XR mejora la imagen ajustando el enfoque en puntos claves de las escenas para dar más profundidad y contraste.

En cuanto a audio, este smart TV de Sony ofrece un sonido envolvente gracias a su tecnología Dolby Atmos, y si se complementa con un sistema de sonido Sony, se obtiene una experiencia de audio inmersiva. Este televisor también cuenta con un sonido rico en graves por X-Balanced Speaker que crea la sensación de estar dentro de una película.

El Sony Bravía es ideal para gamers porque está diseñado para ofrecer una experiencia de juego excepcional con baja latencia y gráficos de calidad. También cuenta con 4 puertos HDMI para conectar otros equipos de juego, reproductores Blue-ray y mucho más. Cabe destacar que es compatible con la consola PlayStation 5.