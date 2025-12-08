Celulares con descuento en supermercados: los precios más accesibles

Supermercados ofrecen celulares con descuento a un muy buen precio pensando en el fin de año y las fiestas.

Una nueva tanda de ofertas impulsa la venta de teléfonos celulares en distintos supermercados del país. Cadenas como Carrefour, ChangoMás y Jumbo están ofreciendo smartphones a precios rebajados —algunos desde $119.999—, con descuentos de hasta el 40 % y facilidades de pago en cuotas sin interés.

Qué ofrecen los supermercados En ChangoMás, por ejemplo, aparece un modelo con 40 % de descuento que arranca en $119.999.

Carrefour tiene dispositivos con marcadas rebajas: un equipo que costaba $339.000 se consigue a $219.000, lo que representa un ahorro del 35 %.

En todos los casos se permite pagar en cuotas sin interés —según el comercio y la forma de financiamiento— lo que amplía las posibilidades para quienes buscan renovar su celular. Estas promociones resultan atractivas para quienes buscan equilibrar calidad, precio y financiación. La combinación de rebaja directa más cuotas sin interés puede hacer que modelos modernos —o al menos actualizados— sean más accesibles. Además, permite anticiparse al fin de año sin comprometer tanto el bolsillo.

Infografía Cámaras Samsung - Portada Ilustrativa. Celulares con descuento en supermercados shutterstock No todos los modelos cuentan con el descuento máximo; algunos conservan precios elevados o tienen rebajas menores. Aun cuando se puedan pagar en cuotas, es importante calcular el presupuesto total: en contextos inflacionarios, puede convenir realizar la compra al contado. A su vez, se recomienda verificar el stock y disponibilidad: ante la demanda, ciertos modelos pueden agotarse rápidamente.