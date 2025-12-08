Supermercados confirman aumentos "prudentes" en la canasta navideña

En el marco de un año complejo para el consumo masivo, el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados , Víctor Palpacelli , analizó la evolución de los precios de los productos de la canasta navideña y las expectativas para el cierre de 2025. En declaraciones a MDZ Radio , el directivo se refirió al comportamiento del mercado en las últimas semanas.

Al ser consultado sobre la variación interanual de la canasta navideña, Palpacelli señaló: "Hemos tenido una evolución en índices bastante prudente con respecto a los índices inflacionarios, que se aproxima al 20 o 22% según las categorías". Y agregó: "A diferencia de otras categorías, lo relacionado con las fiestas es bastante prudente el aumento recibido".

El dirigente explicó que esta dinámica se complementa con una estrategia comercial activa : "Ha sido una estrategia de todas las cadenas de supermercados del país accionar fuertemente precios navideños con el fin de recuperar unidades perdidas". En ese sentido, afirmó: "Tenemos propuestas muy agresivas en precios en todas las cadenas", una política que, según su visión, "evidentemente hace que haya un impacto menor en el precio de venta al público".

Sobre la composición de la canasta utilizada para las mediciones, Palpacelli detalló: "En el análisis está comprendido bebidas de fiestas, turronería y todo lo que es panificable". Aseguró que son "absolutamente completas para evidentemente reflejar un índice realmente adecuado".

Respecto al movimiento comercial, el presidente de la Cámara brindó datos concretos sobre el último mes: "Con respecto a noviembre cerramos un noviembre con un 5% de unidades perdidas interanuales". No obstante, observó un cambio de tendencia: "Sí pudimos ver que en la última quincena de noviembre hubo una pequeña disminución en la caída, en la pérdida de unidades interanuales, lo que nos inducía a pensar en positivo hacia un diciembre con un poquito de mayor cantidad de movimiento, de mayores ventas".

Palpacelli remarcó la importancia del período: "Siempre diciembre es muy importante para nuestro sector, el más importante del año por el movimiento y la rotación del consumo masivo y de lo estacional". Y expresó: "Tenemos esperanzas en que podamos trabajar mucho mejor, un poquito mejor".

Balance del año y cambios en el consumo

Al hacer un balance del año en curso, el directivo fue claro: "Lejos estamos de poder equilibrar en este último periodo del año, todo el año que ha transcurrido en el 2025". En términos interanuales, confirmó: "Estamos 5% prácticamente abajo en unidades perdidas interanualmente".

Este contexto, según su análisis, generó un cambio significativo en el comportamiento de los compradores: "Donde hemos visto más afectadas las categorías premium de cada marca, de cada familia de productos. El consumidor tuvo un cambio de hábito importante en el que eligió segundas y terceras marcas como alternativas, o sea, buscó precio ante marca para llegar mejor al fin de mes. Esos fueron los cambios más profundos que tuvimos en el 2025".

Mirada hacia el 2026 y el factor impositivo

Finalmente, Palpacelli proyectó la necesidad de medidas para revertir la situación actual: "Se necesitan acciones para salir de la contracción del consumo en la que estamos". Para ello, insistió en que "hay que trabajar fuertemente en este 2026 para reducir la presión fiscal, que es el mal de todos los males".

Enfatizó la magnitud del impacto tributario: "Un producto del súper, para hacer un ejemplo rápido, que cuesta $4.000 una yerba, por ejemplo, prácticamente el 50% está compuesto por impuestos provinciales, nacionales y municipales". Concluyó que es "una materia que la tenemos que profundizar y trabajar rápidamente para que esto repercuta en el precio final del público para poder bajar eso, que el poder adquisitivo rinda más y que podamos tener un poco más de rotación y romper esta contracción del consumo".