Luis Caputo sale al mercado: verdades y dudas sobre el Bonar 29

El mercado se apresta al retorno del país a los mercados de deuda. Varias especulaciones se han generado alrededor de la nueva emisión de deuda soberana en dólares. Veamos las principales.

El equipo económico anunció una licitación para el próximo 10 de diciembre, segundo aniversario de la asunción del presidente Javier Milei, de bonos denominados y pagaderos en dólares. Será bajo ley argentina, con vencimiento en 2029, el cupón es del 6,5% nominal anual con pagos semestral de intereses (en mayo y noviembre) y un único de capital al vencimiento ("bullet").

El objetivo es refinanciar los vencimientos de capital del 9 de enero 2026 por US$2.700 millones, aunque también se deben cancelar US$1.500 millones adicionales de intereses.

Será la primera licitación de estas características desde enero de 2018. En el ínterin, hubo una ola de colocaciones corporativas en los mercados internacionales y el regreso al endeudamiento externo de los gobiernos de Córdoba (US$725 millones), CABA (US$600 millones) y Santa Fe (US$800 millones). Como el precio de colocación se definirá en la licitación, recién el próximo miércoles se conocerá la tasa efectiva de emisión, pero bien valen algunas reflexiones.

Con relación al monto de la emisión, el Palacio de Hacienda dejó trascender vía redes sociales que el resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el próximo 9 de enero. Las estimaciones privadas dan cuenta que dentro de un mes Argentina debe pagar a los bonistas más de US$4.200 millones entre Bonares y Globales, mientras que los vencimientos de capital del AL30 y AL29 son menos de US$1.200 millones. Por ende, si realmente el Ministerio de Economía solo busca refinanciar parcialmente lo del AL30 y AL29 entonces lo que busca con esta emisión serían US$1.000 millones aproximadamente. Claro que el monto efectivo de colocación dependerá finalmente de cuánta demanda haya a tasas razonables.





"El Gobierno anunció que el fisco buscará dólares localmente, pero luce muy probable que también se vea alguna emisión de deuda internacional entre diciembre y enero, bajo la forma de bonos, en el mejor de los casos, o bajo la forma de un Repo con bancos u organismos".