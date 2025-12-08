Luis Caputo cruzó al intendente de Pilar por las tasas municipales: "No compren nada"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aprovechó el reclamo de Asociación de Supermercados Unidos (ASU) contra el aumento de la alícuota en la Tasa de Protección Ambiental para los supermercados e hipermercados en Pilar, para cruzar al intendente local, Federico Achával .

"No compren nada en Pilar . No avalen el accionar irresponsable de su intendente", lanzó Luis Caputo a través de redes sociales.

Y agregó: "Muy bien la ASU, es lo que hay que hacer: exponerlos. Que todos sepan quién está verdaderamente a favor y quién está en contra de la gente y la industria".

El titular del Palacio de Hacienda ya había criticado al intendente Achával por la decisión de implementar en la Ordenanza Fiscal 2026, en el artículo 66° del "Capítulo XXV Tasa de Protección Ambiental", la alícuota del 2% para supermercados e hipermercados.

"Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca", posteó en redes días atrás cuando se conoció la medida del municipio de Pilar.

La nueva tasa en Pilar

La tasa municipal, que anteriormente cobraba un monto fijo, fue modificada mediante la Ordenanza Fiscal 2026. El gravamen, que rige desde el 1° de diciembre, dejó el viejo esquema de monto fijo y se reemplazó por una alícuota del 2% sobre el importe neto de IVA en cada compra en supermercados e hipermercados, en lugar del sistema por módulos.

La medida abarca también grandes comercios, shoppings, hoteles, industrias, servicios y algunas empresas privadas designadas como agentes de percepción.

El comunicado de ASU

La Asociación de Supermercados Unidos solicitó una audiencia "urgente" y advirtió sobre los "graves perjuicios" que generará la aplicación de la tasa, que se oficializó en la Ordenanza Fiscal 2026.

El sector advirtió por la pérdida de Ventas: "El recargo impacta especialmente en la venta de productos de alto valor, como electrodomésticos, y genera una situación de desventaja competitiva", señalaron en un comunicado.

"Impacto en Fiestas: el recargo es más sensible en pleno mes de compras por las fiestas, cuando aumenta significativamente el consumo de las familias", añadió el texto de ASU.

El tributarista César Litvin advirtió a La Nación que la normativa crea una "competencia desleal" contra otros actores del comercio que venden productos similares, pero que no están obligados a percibir la tasa del 2%.