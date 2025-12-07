Luis Caputo: "Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista"

El ministro Luis Caputo destacó la recepción que se hizo a los aviones de combate F-16 y celebró las muestas de apoyo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje positivo de parte del Gobierno frente a empresas británicas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, y sostuvo que “cada vez más gente tiene esperanza”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Ministro económico hizo mencióna un posteo del aún ministro de Defensa y diputado electo Luis Petri, en donde se muestra un grupo de personas reunidas en el Obelisco y emocionadas por el acto de presentación que hicieron los aviones de combates en la Ciudad de Buenos Aires.

Luis Caputo y su mensaje tras la llegada de los F-16 “Los F-16 volaron y el país se detuvo a mirarlos. Emoción real y compartida. Javier Milei lo hizo posible. Así se siente una Argentina que vuelve a creer y quiere ser grande”, manifestó Petri en sus redes.

En base a ese tuit, Caputo enfatizó en la emoción de la gente y con el fin del “relato comunista”.

“Emociona. Cada vez más gente tiene esperanza y menos gente se come el relato comunista que hundió al país por décadas”, señaló el funcionario.