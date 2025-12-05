El Gobierno amenaza con bloquear la deuda de Axel Kicillof: ¿hay riesgo de default en la provincia de Buenos Aires?

En una nueva declaración de guerra contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires , Axel Kicillof , el Gobierno amenazó con bloquear el endeudamiento que aprobó la Legislatura bonaerense, una medida que empujaría al distrito al default o a sacar recursos de áreas sensibles. Sin embargo, desde La Plata discutieron los argumentos de Nación y consideraron que la Casa Rosada "está queriendo llamar la atención".

"Hay una Ley de responsabilidad fiscal, que viene de 2004, donde las provincias se comprometen a no tomar deuda cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla. Por lo tanto, técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley", advirtió este viernes en diálogo con A24 el ministro de Economía, Luis Caputo .

La declaración se suma a la del presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, que había anticipado el jueves por la noche que "Milei no va a acompañar" la colocación de deuda por US$ 3.685 millones que sancionó la Legislatura para afrontar vencimientos de deudas, obras públicas y gastos corrientes.

Como ocurre cada vez que una provincia o un organismo provincial decide salir a los mercados, el Ministerio de Economía de la Nación debe prestar su autorización, algo que ahora se puso en duda. Un nuevo roce del Gobierno a Axel Kicillof, que este jueves participó de la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada para cuestionar los destratos de la gestión de Javier Milei contra la Provincia.

"No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa", había dicho Kicillof en los días previos a la sanción de la Ley.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra la deuda tomada por la provincia de Buenos Aires.

Por eso, desde La Plata advirtieron a MDZ en caso de no recibir la autorización, no se pagarán los vencimientos equivalentes a US$2.500 millones que caducan en 2026. "Es malo para la Argentina eso", remarcaron.

Sin embargo, la misma fuente enfatizó que "eso no va a suceder" y consideró que el Gobierno "está queriendo llamar la atención". "Hasta ahora no hubo problemas. A CABA le aprobaron para deuda nueva, a Santa Fe le aprobaron para obras, y justo anuncian que Nación sale a tomar deuda nueva en dólares. Así que no parece que sea muy serio el planteo. Es bastante ilógico", sentenció.

Además, cerca de la gobernación desmintieron los dichos de Luis Caputo respecto al incumplimiento de la Provincia y aseguraron que Buenos Aires es incluso "más austera que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe", los dos distritos que ya recibieron el permiso para colocar deuda en los mercados.

Axel Kicillof acto Axel Kicillof insistió en la relevancia del endeudamiento que se aprobó en la Legislatura bonaerense.

Las negociaciones por la deuda bonaerense y el destino de los fondos

En una maratónica sesión de 14 horas que se extendió hasta las 4 de la mañana la Ley de Financiamiento finalmente se aprobó con la colaboración de los principales bloques opositores y algunas ausencias estratégicas -como la del libertario parejista Ramón 'Nene' Vera- que allanaron el camino para que el peronismo alcanzara la mayoría especial necesaria.

El proyecto impulsado por Axel Kicillof prevé US$250 millones de emisión de Letras del Tesoro; US$150 millones para proyectos energéticos de Buenos Aires Energía; y US$250 millones para obras de infraestructura vial de AUBASA, además de los US$2.500 millones destinados a vencimientos que caducan en 2026.

El endeudamiento también destina un 8% de los fondos a la creación por parte del ejecutivo bonaerense de un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los intendentes de la Provincia. Este comprenderá una suma fija de 350 mil millones de pesos que serán repartidos entre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Legislatura bonaerense El trasfondo de la rosca en la Legislatura bonaerense que habilitó el tratamiento de la Ley de endeudamiento.

El juego de las sillas

Sin embargo, la gran polémica de la sesión giró en torno al reparto de cargos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) y otros organismos clave para garantizar el apoyo a la iniciativa del oficialismo.

Cuando el proyecto parecía tambalear, la Legislatura bonaerense aprobó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia para habilitar la suma de seis nuevos integrantes al directorio de la entidad. Así, el Bapro pasó de siete directores y un presidente a tener catorce integrantes, divididos en nueve vocales, tres vocales asociados y dos síndicos.

Con más sillas en la mesa, el oficialismo negoció lugares para representantes de Sergio Massa y de La Cámpora, pero también para el PRO, un sector mayoritario de la UCR y los llamados libertarios dialoguistas. En una maniobra similar, también se aprobaron pliegos para designar nuevos integrantes en el Consejo General de Cultura y Educación y miembros del Tribunal Fiscal de Apelaciones, con representación tanto del oficialismo como de la oposición. Nada nuevo bajo el sol.