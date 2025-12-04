Con la presencia de Axel Kicillof, Madres de Plaza de Mayo recordaron a Hebe de Bonafini

En lo que sería el cumpleaños número 97 de Hebe de Bonafini, Madres y otras organizaciones se reunieron este jueves.

En el marco de la conmemoración de la muerte de Hebe de Bonafini, una de las históricas integrantes de Madres de Plaza de Mayo, miembros de diversas organizaciones, junto a Madres, se movilizaron a la Plaza del Congreso para rememorar a la reconocida activista. El evento contó con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En el día en que Hebe de Bonafini hubiera cumplido 97 años, además de reivindicar su figura, Kicillof aprovechó también para apuntar contra el gobierno de Javier Milei. De este encuentro participaron varias columnas de organizaciones, como el Movimiento Derecho al Futuro, Madres de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, además de miembros de ATE, junto a su titular, Daniel Catalano.

“Hebe hoy estaría tan angustiada como estamos todos nosotros. A veces, uno lo expresa de una manera más enfática por el lugar institucional que tiene, pero bastaría con que Milei y sus ministros recorran un poco cómo es la situación del tejido productivo de nuestra provincia y de toda la Argentina, cómo la están pasando las familias, sobre todo las más humildes, las más vulnerables, pero también la clase media. Está destruyendo la clase media", esbozó Kicillof en un breve discurso en el que cruzó al primer mandatario.

Además, cuestionó el momento económico del país y subrayó: "hay recesión y hay que ocuparse, porque si no los intendentes y los gobernadores deben hacerse cargo de los desastres. Cuando uno mira los mercados reales —el de la esquina, el supermercado, el comercio—, están vacíos, con problemas, en este tiempo de Milei".