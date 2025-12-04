El PAMI habilitó la gestión de los trámites online: cómo hacerlo sin moverse de casa
El PAMI habilitó la gestión de los trámites de sus afiliados desde la comodidad del hogar. Qué aplicación hay que descargar.
PAMI anunció que los afiliados ya pueden realizar una amplia variedad de trámites sin salir de casa gracias a Mi PAMI, una plataforma digital que centraliza servicios médicos y administrativos. La herramienta, que ya supera el millón de usuarios, busca agilizar la atención y evitar la necesidad de concurrir a una oficina.
Qué funciones ofrece Mi PAMI
A través de la aplicación móvil o del sitio web, los jubilados y pensionados pueden:
Te Podría Interesar
Consultar y utilizar su credencial digital, incluida la de familiares asociados.
Acceder y presentar recetas electrónicas directamente en farmacias adheridas.
Solicitar turnos médicos sin necesidad de hacer filas ni trasladarse.
Revisar la cartilla de prestadores, con información sobre médicos, clínicas y farmacias cercanas.
Ver su historial clínico, estudios previos y prestaciones ya utilizadas.
La aplicación puede descargarse gratuitamente en teléfonos Android y iOS, y también se encuentra disponible desde cualquier navegador. El registro inicial requiere confirmar identidad con datos personales y un número de celular.
El sistema digital fue diseñado para reducir tiempos de espera y simplificar trámites, una mejora especialmente significativa para personas con movilidad reducida o que viven lejos de las sedes.
También disminuye la exposición a entornos médicos concurridos y permite que familiares o cuidadores autorizados colaboren en la gestión de trámites cuando el afiliado lo necesite.
Cómo registrarse
Para comenzar a usar Mi PAMI, se deben seguir tres pasos:
-
Descargar la app o ingresar a la plataforma desde la web.
Cargar DNI, CUIL y el número de trámite, crear una contraseña y validar el celular mediante un SMS.
Acceder al panel principal, donde se encuentran la credencial, las recetas, los turnos y todas las prestaciones.
Ante cualquier dificultad, PAMI ofrece asistencia telefónica, soporte en línea y guías detalladas para acompañar el proceso.
La digitalización de servicios apunta a mejorar la accesibilidad y a optimizar los tiempos de respuesta. Al agrupar en un solo espacio funciones que antes requerían visitas presenciales, Mi PAMI se posiciona como una herramienta clave para facilitar la vida de los adultos mayores y modernizar el sistema de salud público.