PAMI: cómo renovar la solicitud de higiénicos absorbentes paso a paso

PAMI exige renovar la orden médica electrónica cada seis meses para garantizar la entrega de pañales a domicilio.

Desde PAMI salieron a desmentir las denuncias por sobreprecios.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) recordó que los afiliados que reciben higiénicos absorbentes descartables a domicilio deben renovar la Orden Médica Electrónica (OME) cada seis meses para mantener el beneficio.

Renovación obligatoria Desde junio funciona el sistema de entrega puerta a puerta de pañales y apósitos descartables, sin necesidad de pasar por farmacias ni realizar trámites presenciales. Ahora, quienes fueron incorporados en esa fecha ya cumplieron el primer plazo y deben renovar la orden médica para seguir recibiendo los insumos. Los afiliados que ingresaron después deberán hacerlo recién cuando se cumplan seis meses desde su alta.

Los pañales del PAMI se entregaban en las farmacias. Foto: Freepik PAMI recordó que la orden médica electrónica debe renovarse cada seis meses para seguir recibiendo pañales. Foto: Freepik El trámite paso a paso La renovación es sencilla y no requiere receta en papel:

Solicitar al médico de cabecera la emisión de una nueva OME.

Aprovechar la consulta para actualizar datos personales como domicilio, teléfono o correo electrónico.

No es necesario imprimir documentación ni presentarse en farmacias. La cantidad de insumos entregados depende del nivel de incontinencia: 30, 60 o 90 unidades mensuales. Si se requieren más de 90, el pedido será evaluado por el área central de PAMI.

Entrega a domicilio de pañales La distribución está a cargo de la empresa Urbano, con entregas mensuales y sin costo. El repartidor está identificado y puede entregar el pedido a cualquier persona mayor de 18 años. Si la entrega no se concreta, se realiza un segundo intento dentro de las 72 horas. PAMI aclara que ningún repartidor solicita datos personales, por lo que ante dudas se recomienda usar los canales oficiales.