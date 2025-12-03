PAMI recordó qué credenciales siguen vigentes durante diciembre

El Programa de Atención Médica Integral, PAMI , recordó cuáles son las credenciales habilitadas durante diciembre para que jubilados y pensionados puedan acceder sin inconvenientes a medicamentos, turnos y trámites, tanto de forma presencial como online.

Desde el organismo remarcaron que, si bien algunos formatos dejaron de emitirse, existen múltiples opciones válidas que permiten gestionar todas las prestaciones sin necesidad de contar con la vieja credencial plástica.

La credencial es la herramienta principal para que los afiliados puedan:

PAMI informó que todos estos formatos siguen vigentes y pueden utilizarse sin restricciones:

La credencial digital desde Mi PAMI es una de las opciones más prácticas y no requiere impresión.

Se consulta directamente desde la aplicación Mi PAMI , sin necesidad de imprimirla. Es una de las opciones más prácticas, ya que permite tener siempre la información actualizada en el celular.

Credencial provisoria con QR

Este formato es válido siempre que incluya el código QR. En caso de tener una credencial provisoria antigua sin QR, es necesario volver a descargarla.

Credencial provisoria tipo ticket

Se puede generar e imprimir en las terminales de autogestión disponibles en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.

Credencial plástica

Aunque ya no se entrega, las credenciales plásticas continúan siendo válidas para todas las gestiones. Quienes la conserven pueden seguir utilizándola con normalidad.

Qué credenciales ya no sirven

Desde el organismo aclararon que las únicas credenciales que dejaron de tener validez son:

La provisoria sin código QR.

Los formatos anteriores ya discontinuados.

Qué hacer si se perdió la credencial plástica

PAMI aclaró que no se realizarán reposiciones de la credencial física. En caso de pérdida, los afiliados pueden optar por cualquiera de las alternativas vigentes: la digital, la provisoria con QR o la provisoria tipo ticket. Para obtenerla, los afiliados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y completar los siguientes datos: