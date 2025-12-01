El beneficio de PAMI para jubilados que sigue activo en diciembre

PAMI recordó que un beneficio para jubilados sigue activo en diciembre de 2025. Los detalles del anuncio.

El PAMI continúa con un beneficio para la salud bucal.

El PAMI confirmó que su plan odontológico exclusivo para personas mayores continuará funcionando con normalidad durante diciembre de 2025. Se trata del programa Sonrisa Mayor, una iniciativa que garantiza atención bucal integral y gratuita para jubilados y pensionados, con el objetivo de prevenir y tratar afecciones dentales frecuentes en esta etapa de la vida.

Así funciona el programa odontológico del PAMI Cada afiliado cuenta con un odontólogo de cabecera, quien realiza la evaluación inicial y determina si es necesario derivar al paciente a un especialista. Este sistema agiliza los procesos, simplifica trámites y permite acceder a tratamientos que en el ámbito privado suelen tener costos elevados.

Para utilizar el programa, los afiliados deben:

Solicitar un turno con su odontólogo asignado.

En caso de requerirlo, obtener la derivación correspondiente.

Consultar la cartilla de prestadores de PAMI.

Contactar al profesional elegido para acordar la atención. Esta modalidad permite que el acceso sea más ordenado, rápido y sin gastos adicionales para los adultos mayores.

abuelos Beneficiarios del PAMI aprovechan el programa Sonrisa Mayor. El plan brinda una amplia variedad de servicios a costo cero para el afiliado. Entre ellos: tratamientos de endodoncia; atención de urgencias odontológicas; procedimientos de alta complejidad; rehabilitación bucal integral; estudios de diagnóstico por imágenes; atención a domicilio para personas con movilidad reducida y confección de prótesis dentales —tanto totales como parciales— y colocación de implantes para pacientes desdentados.