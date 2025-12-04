Últimos días: Banco Nación activa una jugosa promoción con un 30% de reintegro

En los próximos días termina una de las promociones más fuertes del año para quienes necesitan llenar el tanque sin desfondar el bolsillo. En un cierre de calendario marcado por subas en los surtidores, el Banco Nación salió a ofrecer un alivio concreto.

Un mecanismo para recuperar parte de lo gastado en combustible durante los fines de semana. La propuesta luce tentadora, pero viene con reglas, montos máximos y un plazo claro que conviene tener a mano antes de salir con la tarjeta.

El beneficio se aplica todos los viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre en estaciones que participan de las cadenas YPF, Shell, Axion y Gulf en distintos puntos del país. No alcanza con presentar la tarjeta en el mostrador: para acceder al ahorro es obligatorio pagar a través de la app BNA+, elegir la opción MODO, escanear el código QR del comercio y seleccionar allí la tarjeta del banco. Quedan afuera los pagos hechos con saldo en cuenta y los QR generados por otras billeteras digitales, un detalle que puede dejar a más de uno sin el reintegro si no presta atención al momento de pagar.

La promoción ofrece una devolución del treinta por ciento sobre lo abonado en combustible, con un límite de hasta quince mil pesos por persona y por mes calendario. En la práctica, ese techo se alcanza cuando el cliente suma cargas por alrededor de cincuenta mil pesos en ese período; a partir de ahí, todo lo que se gaste por encima ya no genera devolución. Por eso muchos conductores organizan cuándo llenar el tanque y distribuyen las cargas del mes para arrimarse al tope sin pasarse.

El reintegro no aparece en el ticket ni en el resumen, en el acto: el banco lo acredita dentro de los treinta días posteriores en la cuenta en pesos vinculada a BNA+ de quien realizó la operación, por lo que conviene seguir los movimientos para saber cuánto se recuperó.

Adicionales, alcance de la promo del Banco Nación

Cuando se trata de tarjetas adicionales, el límite de devolución no se duplica. El Banco Nación toma como referencia el CUIT del cliente, de modo que el tope mensual se comparte entre la tarjeta principal y sus extensiones. Si una persona adicional pretende ver el reintegro depositado a su nombre, necesita tener una cuenta abierta en la entidad y asociarla a la aplicación BNA+.

La campaña está orientada al consumo cotidiano y así figura: es una cartera de consumo, no una herramienta para uso comercial masivo. Además, el banco aclara que no se responsabiliza por la calidad del combustible ni por el servicio que ofrecen las estaciones que se suman al programa, por lo que cualquier reclamo en ese sentido debe hacerse directamente con la estación de servicio.

Lo que dice la letra chica de la promoción del Banco Nación

Más allá de la letra chica, el impacto en los bolsillos es claro para quienes dependen del auto a diario. Recuperar una parte de lo que se paga en los surtidores cada fin de semana puede significar un respiro para asalariados, monotributistas y trabajadores que usan el vehículo para generar ingresos, desde choferes de aplicaciones hasta repartidores. La condición es cumplir con el esquema completo: contar con un plástico del Banco Nación, tener activa la app BNA+ con MODO y elegir una estación participante al momento de cargar.

Son días decisivos para quienes todavía no aprovecharon el beneficio o quieren exprimirlo al máximo antes del cierre del año. Vale la pena entrar a la aplicación, revisar qué estaciones de servicio están incluidas, verificar que la tarjeta esté habilitada para operar con MODO y tener presente cuánto falta para llegar al tope mensual. En un contexto en el que cada peso cuenta, planificar la carga de combustible y combinarla con este tipo de promociones puede marcar la diferencia entre cerrar el mes ajustado o llegar con un poco más de aire en la economía familiar.