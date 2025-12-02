El Banco Nación celebró su "alta calificación" y ratificó la senda hacia la privatización

El Banco Nación obtuvo la calificación ESG2 (arg), Muy Altos Estándares, otorgada por la calificadora FIX SCR, una evaluación que destaca el avance de la entidad en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (Environmental, Social and Governance), en consonancia con los lineamientos de su Plan Estratégico 2024–2027.

Así, el Banco Nación se convierte en una de las pocas entidades financieras de la Argentina en lograr este tipo de valoración.

En un pasaje del comunicado oficial difundido por la entidad, remarcaron que este camino hace que la senda hacia la privatización sea "imprescindible" para seguir liderando el sistema financiero argentino.

El estudio considera el rol central que el Banco cumple dentro del ecosistema de finanzas del país, especialmente por su capacidad para articular políticas públicas junto al Estado Nacional.

"Con la red de atención más amplia del país y un fuerte avance en inclusión financiera a través de “BNA+”, la entidad continúa ampliando el acceso a servicios bancarios en todo el territorio", sostuvieron en un comunicado oficial.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué destacaron del Banco Nación

El informe destaca además la adecuada gestión del impacto ambiental directo del Banco, y en materia de Gobierno Corporativo y transparencia, presenta una estructura robusta de control y auditoría, en línea con las normas exigidas en el sector.

En el análisis de la solidez crediticia, valora la fortaleza financiera, calificado por FIX con AAA (arg) Perspectiva Estable para el largo plazo y A1+ (arg) para el corto plazo.

Añadieron: "Con esta calificación, el Banco Nación continúa consolidándose como agente clave del desarrollo económico, combinando solidez financiera, impacto social y una estrategia sostenida de transformación digital y modernización".

"En ese marco, la transformación de la entidad en sociedad anónima es imprescindible para seguir siendo el líder del sistema financiero argentino", finalizaron diciendo sobre la idea de privatización que pretende el Gobierno nacional sobre la entidad hoy de carácter público y estatal.