Banco Nación: cómo aprovechar los descuentos en veterinarias

El Banco Nación lanzó una promoción especial en veterinarias que permite a sus clientes acceder a descuentos y facilidades de pago para el cuidado de sus mascotas, en un contexto donde estos gastos suelen impactar en el bolsillo. Qué ofrece la iniciativa.

La iniciativa ofrece un 10% de descuento sin tope de reintegro y la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés, siempre que se trate de una veterinaria adherida al convenio.

El beneficio está disponible exclusivamente los días martes , lo que obliga a planificar las compras para maximizar el ahorro.

Además, la promoción tuvo vigencia durante el verano —hasta fines de febrero de 2026— y forma parte de una serie de beneficios que la entidad renueva periódicamente.

Para utilizar el beneficio, los clientes deben cumplir con algunos requisitos:

Contar con la billetera digital MODO BNA+

Tener una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación

Pagar mediante código QR en los comercios adheridos

El descuento se aplica directamente al realizar la compra bajo estas condiciones, lo que facilita su uso tanto en tiendas físicas como en operaciones digitales.

Estas son las mejores técnicas para llevar al veterinario a los perros y gatos Foto: Freepcik Banco Nación con descuentos en veterinaria.

La promoción alcanza a productos y servicios de veterinarias y pet shops adheridos en todo el país. Entre los comercios participantes se encuentran distintas cadenas y locales especializados en mascotas, cuyo listado completo puede consultarse en los canales oficiales del banco.

Este tipo de iniciativas apunta a fomentar el cuidado de los animales y, al mismo tiempo, aliviar el gasto de los hogares en alimentos, medicamentos y accesorios para mascotas.

En un escenario económico exigente, aprovechar estos descuentos —especialmente organizando las compras los martes y utilizando correctamente los medios de pago— puede representar un ahorro significativo mes a mes.