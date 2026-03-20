Cuándo cobro AUH en abril: calendario completo y cuánto se paga

Abril llega con novedades para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo ( AUH ). No se trata solo de saber qué día se acredita el dinero, sino también de entender cuánto se va a cobrar realmente y qué otros ingresos pueden sumarse ese mismo mes.

Entre aumentos, retenciones y beneficios adicionales, el monto final puede variar más de lo que parece a simple vista. La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) ya publicó el cronograma completo. Como ocurre habitualmente, las fechas se organizan según la terminación del DNI, una modalidad que busca ordenar los pagos y evitar saturaciones en los sistemas de cobro.

El esquema arranca el viernes 10 de abril para quienes tienen DNI finalizado en 0. A partir de ahí, se distribuye de manera progresiva durante las siguientes semanas hábiles.

Además, desde el primer día del cronograma ya se pueden consultar las liquidaciones a través de la plataforma Mi Anses , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Cuánto se cobra en abril

El monto de la AUH se actualiza con un incremento del 2,9%, en línea con la inflación medida por el IPC de febrero. Con este ajuste, el valor total de la asignación pasa a ser de $136.666 por hijo.

Sin embargo, ese no es el dinero que se recibe directamente. Como es habitual, el organismo retiene el 20% hasta que se presenta la Libreta con los controles de salud y educación. Por eso, el pago mensual efectivo queda en $109.332,80, mientras que $27.333,20 se acumulan para cobrar más adelante.

PESOS Anses activó el calendario de pagos de la AUH en abril, con acreditaciones según la terminación del DNI. Archivo MDZ

En el caso de hijos con discapacidad, el monto asciende a $445.003. Aplicada la misma lógica de retención, el pago directo es de $356.002,40.

Desde este mes, algunas familias dejan de tener esa retención. ¿El motivo? Un sistema que permite validar automáticamente los controles sanitarios de niños de hasta 4 años.

Cuando esa verificación se realiza sin inconvenientes entre Anses y el Ministerio de Salud, el beneficio se paga completo, sin necesidad de esperar la presentación de la Libreta. Esta medida está contemplada en la Resolución 1170/2025 y apunta a simplificar el acceso al ingreso.

Los extras que aumentan el ingreso

La AUH no llega sola. En muchos casos, se complementa con otros programas que elevan el monto total mensual. Uno de ellos es la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de hijos: $52.250 para familias con un menor, $81.936 para dos y $108.062 cuando son tres o más.

A eso se suma el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a hogares con niños de hasta 3 años. En abril, este refuerzo asciende a $51.547.

Con todos estos componentes, el ingreso puede crecer de forma significativa. Por ejemplo, una familia con un hijo puede alcanzar $161.582,80 sumando la Tarjeta Alimentar. Si además recibe el Complemento Leche, el total sube a $213.129,80 si cobra el 80% de la AUH, y puede llegar a $240.463 cuando percibe el monto completo.

En un contexto económico ajustado, entender cada uno de estos detalles no es menor. Porque, más allá de la fecha de cobro, lo que realmente importa es cuánto dinero termina entrando al hogar.