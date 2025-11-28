Los descuentos del Banco Nación por el Black Friday con promociones y cuotas sin interés

La app del Banco Nación, viene con una integración de MODO y con descuentos.

En el incio de una nueva edición de un esperado evento de comercio digital como es el Black Friday, el Banco Nación anunció una propuesta integral de promociones exclusivas que "respaldan y facilitan las decisiones de compra de las familias argentinas", según indicaron desde la entidad.

A través de su Marketplace “Tienda BNA+”, y solo por el 28 de noviembre, ofrecerá oportunidades únicas para la adquisición de productos seleccionados entre los que se destacan los rubros de electrónica, tecnología y hogar. Es decir, que la promoción y los descuentos finalizan este viernes.

La promoción contempla hasta 18 cuotas sin interés abonando con las tarjetas Visa y Mastercard de la entidad a través de “MODO” desde la app “BNA+”. Para más información, ingresar en: https://www.tiendabna.com.ar/black-friday.

Las promociones del Banco Nación por el Black Friday A esto se suma un beneficio exclusivo para el viernes 28 de noviembre, donde en e-commerce seleccionados también estará disponible la financiación de 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco.

El Black Friday también llega a “BNA Viajes”, con una propuesta ideal para planificar escapadas o vacaciones. Del 28/11 al 01/12, los clientes podrán acceder a 9 cuotas sin interés, en destinos nacionales, abonando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco. Detalles en: https://viajes.tiendabna.com.ar/vuelos