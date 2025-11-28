Black Friday: por qué el Viernes Negro se llama así y otras 4 curiosidades sobre el famoso día de compras

Los escaparates de las tiendas y los buzones de correo electrónico están llenos de mensajes que dicen "¡Compre ahora!", "¡No se lo pierda!" y "¡Las ofertas terminan pronto!".

El período en el que las tiendas y los minoristas reducen temporalmente sus precios para animar a los compradores a gastar su dinero ha pasado de ser una tradición estadounidense a un fenómeno mundial.

Pero, ¿cómo se ha convertido el Black Friday en una de las fechas de compras más concurridas del año?

Black Friday se realiza cada año un día después de la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Pero ¿de dónde viene el nombre de fecha? ¿Por qué se celebra en noviembre?

Aquí te desvelamos algunas de las curiosidades que rodean esta jornada.

Getty Images ¿Te has preguntado de dónde viene el nombre del Black Friday?

1. Su nombre

En realidad "el adjetivo 'negro' fue usado durante muchos siglos para retratar diversos tipos de calamidades", afirma el lingüista estadounidense Benjamin Zimmer, exeditor ejecutivo del sitio Vocabulary.com.

Pero el concepto que representa hoy el Black Friday dista bastante de ese significado.

Los orígenes del término no tienen nada que ver con las compras: la primera referencia al Viernes Negro fue la crisis financiera de 1869 provocada por la caída de los precios del oro.

Fue entonces cuando dos inversores, Jay Gould y James Fisk, conspiraron para manipular el metal precioso en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Cuando el gobierno fue obligado a intervenir para corregir la distorsión mediante el aumento de la oferta de la materia prima en el mercado, se produjo una crisis: los precios cayeron y muchos inversores perdieron grandes fortunas.

Getty Images Siempre se celebra un día después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day, en inglés)

Y ya a mediados del siglo XX, empezó a hacer referencia al ausentismo laboral en Estados Unidos tras la festividad de Thanksgiving.

El Viernes Negro también era la forma en que la policía de Filadelfia describía la afluencia de gente a la ciudad provocada por las compras.

En la década de los 80, los minoristas le dieron un giro positivo al término: era la fecha en la que empezaban a ganar dinero, en términos contables, cuando sus finanzas pasaban de números rojos a números negros.

Luego se convirtió en sinónimo de grandes descuentos y multitudes que se apresuraban a buscar ofertas en Estados Unidos. El Cyber ​​Monday, una frase acuñada más recientemente para promover las compras en línea el lunes posterior al Viernes Negro, siguió su ejemplo.

Desde entonces, el Viernes Negro se ha extendido a otros países y continentes de todo el mundo, en gran medida gracias a Internet.

2. La fecha

Desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, Acción de Gracias se celebró en EE.UU. el último jueves de noviembre, en una costumbre iniciada por el presidente Abraham Lincoln (1809-1865).

Pero en 1939 ocurrió algo inusual: el último jueves coincidió con el 30 de noviembre.

Los comerciantes, preocupados por el corto período de compras que quedaba entre ese día y las fiestas de Navidad y fin de año, enviaron una solicitud a Franklin Roosevelt para que el presidente declarara el inicio de las fiestas una semana antes, lo que fue autorizado.

Getty Images Hay consumidores que esperan durante meses y estudian meticulosamente los descuentos ofrecidos en el Black Friday.

Los siguientes tres años, Acción de Gracias, que recibió el sobrenombre de "Franksgiving" (una mezcla de Franklin con Thanksgiving, como se conoce este día festivo en inglés), fue celebrado en días distintos en diferentes partes del país.

Finalmente, a finales de 1941, una resolución conjunta del Congreso solucionó el problema.

De ahí en adelante, el día de Acción de Gracias sería conmemorado el cuarto jueves de noviembre, garantizando así una semana adicional de compras hasta Navidad.

Un estudio de la empresa de software estadounidense Salesforce estimó que, a nivel mundial, solo en compras online los consumidores gastaron US$70.900 millones durante el período de ventas de 2023, un 8% más que en 2022.

3. Síndrome de Acción de Gracias

En 1951, una circular llamó la atención sobre la cantidad de trabajadores que no iban a trabajar el día después de Acción de Gracias.

Según Bonnie Taylor-Blake, investigadora de la Universidad de Carolina del Norte, EE.UU., el boletín del mercado laboral Factory Management and Maintenance reivindica la autoría del término "Síndrome del viernes después de Acción de Gracias" asociado con el período de fiestas.

BBC No siempre las ofertas en internet del Black Friday son lo que parecen...

Según publicó el boletín, este síndrome "es una dolencia cuyos efectos adversos sólo son superados por los de la peste bubónica. Por lo menos, así se sienten aquellos que tienen que trabajar cuando llega el Viernes Negro. El almacén o establecimiento estaba medio vacío y los que estaban ausentes era por baja médica".

4. Su 'boom' de popularidad

El término Black Friday permaneció limitado a Filadelfia, Estados Unidos, durante un largo tiempo .

"Podías ver que se usaba de manera moderada en Trenton, Nueva Jersey, pero no traspasó las fronteras de Filadelfia hasta los años 80", dice el lingüista Zimmer.

Aunque el Viernes Negro es considerado el mayor día de compras del año, la fecha no ganó esa reputación hasta los 2000.

Getty Images El Black Friday comenzó en Estados Unidos, pero fue adoptado por otros países con el paso de los años.

Se debió a que, por muchos años, los estadounidenses no tenían devoción por este día de rebajas sino que más bien optaban por retrasar el momento de ir a las tiendas.

Así, el momento en que sus billeteras se quedaban vacías solía ser el fin de semana: esperaban hasta el sábado (y no el viernes) para inaugurar la temporada de compras navideñas.

5. Influencia en otros países

Por mucho tiempo, los comerciantes canadienses se morían de la envidia ante sus colegas estadounidenses, especialmente cuando sus fieles clientes decidían viajar al sur en busca de buenas ofertas.

Por ese motivo, también en Canadá comenzaron a ofrecer sus propias promociones, pese a que el día de Acción de Gracias se celebra en ese país un mes antes.

En México, el Viernes Negro recibió otro nombre: el "Buen Fin".

Se asocia al aniversario del inicio de la revolución, el 20 de noviembre de 1910, que a veces coincide con el día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Y como el nombre indica, el evento Buen Fin dura todo el fin de semana.

Getty Images La influencia del Black Friday traspasó las fronteras estadounidenses.

En Brasil, el Viernes Negro pasó a incluirse en el calendario del país cuando los comerciantes se dieron cuenta del potencial de ventas del día.

Y en los últimos años, países como España, Bolivia, Argentina o Perú entre muchos otros, también se sumaron a la fiebre comercial de ofertas del Black Friday o el Cyber Monday, que se celebra el lunes siguiente.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC