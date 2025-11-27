Black Friday se adelanta en Brasil: los 3 Motorola más económicos de gama media y alta

Motorola es uno de los fabricantes que más movimiento genera en el Black Friday , y este año la búsqueda de precios bajos por parte de los argentinos volvió a poner a la marca en el centro. Entre ofertas, cuotas sin interés y descuentos agresivos con PIX, tres modelos se posicionan como los más económicos del catálogo 2025. Las diferencias son claras: uno es plegable, otro reacondicionado y el tercero apuesta a buenas cámaras y batería grande.

El Motorola Razr 40 Ultra, uno de los plegables más populares de la región, aparece en Brasil con un valor promocional de $3.599,10 reales en PIX, muy por debajo del precio original listado en R$ 7.999. Se vende a través de Magalu y viene con pantalla pOLED de 6,9”, RAM de 4 GB, almacenamiento de 256 GB y conectividad 5G.

La pantalla externa de 3,63” permite responder mensajes y ver notificaciones sin abrir el equipo, algo útil para el uso diario. Según la descripción oficial, su sistema "Zero-Gap" evita pliegues visibles y deja un diseño más prolijo. También incorpora una cámara dual de 12 MP + 13 MP y una frontal de 32 MP, además de una batería de 3800 mAh con carga rápida TurboPower de 33 W.

Otro de los precios fuertes del Black Friday es el Motorola Edge 30 Ultra un teléfono reacondicionado, vendido por Ecophone . Con garantía de 12 meses y pruebas técnicas previas, aparece en R$ 1.461,15 en PIX (casi $400.000 pesos argentinos), uno de los valores más bajos del segmento premium usado. Tiene 256 GB de almacenamiento, RAM de 12 GB con RAM Boost y un combo de cámara trasera de 200 MP + 50 MP + 12 MP, una configuración pensada para fotos más detalladas.

Al ser un equipo reacondicionado, muestra marcas leves de uso, pero mantiene un funcionamiento completo según el vendedor. No incluye accesorios originales y no es resistente al agua, aunque destaca por su potencia y precio.

Motorola Edge 60 Fusion

El tercer modelo accesible es el Motorola Edge 60 Fusion, un equipo que combina características modernas con un precio intermedio. En la promoción aparece a R$ 2.843,91 en PIX (aproximadamente $768.845 pesos argentinos) y trae una pantalla pOLED de 6,7” con colores validados por Pantone, lo que mejora la precisión visual. Tiene 256 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM ampliables y una cámara Sony LYTIA de 50 MP con certificación Pantone, pensada para tonos de piel más reales.

image Motorola Edge 60 Fusion. Imagene extraída de la web

Su batería de 5200 mAh promete un día largo de uso y carga rápida de 68 W. Además, viene con certificación IP68 e IP69, lo que suma resistencia frente al agua y al polvo.

¿Conviene comprar en el Black Friday de Brasil?

Para quienes buscan variedad y precios bajos, el Black Friday brasileño suele ofrecer valores más competitivos que otros países de la región —como es el caso de Argentina —. Las tiendas como Magalu suman envío, devolución gratuita por siete días y diferentes planes de pago, lo que amplía las posibilidades. El punto a tener en cuenta es que varios modelos impulsan el descuento a través de PIX, una modalidad muy usada en Brasil pero no siempre cómoda para compradores del exterior.

Para un argentino, pagar con PIX es bastante simple y práctico porque se hace desde una billetera virtual donde cargás pesos, que después se convierten automáticamente a reales al momento de pagar. El proceso es directo: elegís si querés escanear un código QR del comercio o ingresar la "clave PIX" del vendedor y la app te muestra el monto final en reales antes de confirmar. El débito se hace al instante.