Black Friday: los celulares baratos que conviene mirar este año en Argentina
En pleno Black Friday, miles de usuarios en Argentina buscan celulares accesibles para renovar sus equipos sin gastar de más. Con tantas ofertas, aparecen buenas oportunidades para quienes quieren algo simple, duradero y rendidor.
El Black Friday está a la vuelta de la esquina y las ofertas en tecnología impulsan a muchos a revisar si es momento de cambiar sus celulares. En Argentina, las tiendas físicas y online anunciaron rebajas en varios modelos económicos, algo ideal para quienes solo necesitan un teléfono confiable para redes sociales, mensajería y uso diario básico.
En estos días, la consulta más repetida es qué celulares valen realmente la pena dentro del segmento barato. Las apps como Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp o X requieren cada vez más memoria y fluidez, por lo que contar con un equipo actualizado —aunque sea económico— puede mejorar mucho la experiencia cotidiana.
La mayoría de las personas cambia su celular cada dos o tres años. Entre la batería que va perdiendo carga, las actualizaciones que exigen más recursos y el desgaste del uso diario, llega un punto en el que el teléfono deja de responder como antes. El Black Friday aparece entonces como una oportunidad para acceder a celulares nuevos, simples, rendidores y con mejor vida útil sin hacer una gran inversión.
Los cinco celulares recomendados para este Black Friday
Samsung Galaxy A15
El Galaxy A15 es uno de los celulares económicos más equilibrados. Incluye 128 GB de almacenamiento, un procesador estable para redes sociales y tareas básicas, una cámara principal de 50 MP que rinde muy bien de día y una batería de 5.000 mAh que supera sin problemas la jornada completa. Es ideal para quienes buscan un equipo confiable y duradero sin gastar demasiado.
Motorola Moto G24 / G24 Power
Los Moto G24 destacan por su practicidad. Vienen con 128 GB de almacenamiento, un procesador rápido para uso diario, una cámara de 50 MP que cumple muy bien en buenas condiciones de luz y, sobre todo, una excelente autonomía: el G24 ofrece muy buena duración y el G24 Power la lleva aún más lejos con 6.000 mAh. Son celulares pensados para redes, videos y juegos livianos sin complicaciones.
Xiaomi Redmi 12
El Redmi 12 es uno de los celulares baratos más completos que se venden en el país. Ofrece 128 GB de almacenamiento, un procesador ágil que permite abrir varias apps sin que se vuelva lento, una cámara de 50 MP con buen nivel de detalle y una batería de 5.000 mAh que dura todo el día. Es perfecto para quienes quieren un teléfono económico pero moderno, cómodo y estable.
TCL 40 SE
TCL, conocida principalmente por sus televisores, viene posicionándose cada vez más en el mercado de celulares económicos. El 40 SE incluye 128 GB de almacenamiento, un procesador básico pero fiable, una cámara de 50 MP adecuada para fotos cotidianas y una batería de 5.010 mAh. Es una excelente alternativa para quienes buscan un equipo simple, accesible y funcional para redes, mensajería y juegos simples.
Samsung Galaxy A05s
El Galaxy A05s es uno de los celulares más accesibles de Samsung. Trae 128 GB de almacenamiento, un procesador lo suficientemente rápido para apps comunes, una cámara de 50 MP que funciona bien en exteriores y una batería de 5.000 mAh que garantiza buena autonomía. No apunta a funciones avanzadas, pero sí a la durabilidad y la estabilidad, dos puntos clave en el segmento económico.
¿Por qué estos celulares son los más convenientes?
Los cinco modelos fueron seleccionados porque cumplen tres criterios fundamentales para aprovechar el Black Friday: son baratos, funcionan muy bien para lo básico (redes, mensajería, navegación) y tienen una vida útil estimada de al menos dos años. En un contexto de precios altos, estos equipos se consolidan como las opciones más seguras dentro del rango económico.