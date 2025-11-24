¿Querés cambiar tu celular? Así es el plan canje del que participan varias marcas

Varias compañías tecnológicas han lanzado programas para facilitar la renovación de celulares , permitiendo entregar un equipo usado a cambio de un descuento considerable en la compra de uno nuevo. Estas iniciativas no solo incentivan el recambio tecnológico, sino que también promueven el reciclaje de dispositivos. Se trata de un plan canje que atrae a muchos usuarios.

Dos de los planes más destacados provienen de Mercado Libre y Motorola. En primer lugar, Mercado Libre ofrece hasta $700.000 por tu celular usado.

La plataforma de comercio digital permite entregar un móvil antiguo como parte de pago . Según la compañía, el ahorro puede llegar hasta los $700.000, dependiendo del modelo y estado del dispositivo.

Para acceder, hay que elegir desde Mercado Libre un equipo que esté bajo la categoría “Plan Canje”, completar un formulario con las características del celular usado que se va a entregar, y luego, una vez comprado el nuevo, enviar el antiguo sin costo a una sucursal de Andreani para su evaluación.

Si el equipo coincide con lo declarado, Mercado Libre acredita el monto pactado en la cuenta de Mercado Pago del usuario. De lo contrario, se recalcula la oferta o incluso se devuelve el equipo sin cargo.

Además, existe una alianza con Samsung: quienes compren un celular nuevo de esta marca pueden recibir un descuento adicional de hasta $550.000, que se suma al monto que se les acredita por su dispositivo usado.

Otra alternativa del plan canje

Motorola también ha lanzado un programa de recambio, disponible en sus tiendas oficiales (Flagship Stores y Motorola Stores). Allí, los usuarios pueden llevar su celular viejo para ser evaluado por un asesor, quien decide su valor de reventa y lo convierte en un voucher para adquirir un nuevo modelo de las líneas Moto G, Moto Edge o Razr.

Para ser aceptado, el dispositivo usado debe estar funcionando: la pantalla, los botones y la batería tienen que estar operativos. No obstante, incluso modelos con desgaste estético o pequeños daños pueden ser tenidos en cuenta, siempre que sigan siendo funcionales.

Motorola también recomienda que antes de entregar el celular, el usuario respalde su información y restaure el equipo a su configuración original para proteger sus datos personales.

Más allá del ahorro para los usuarios, estos planes de intercambio apuntan a un impacto ambiental positivo. Al reacondicionar dispositivos usados, se reduce el desperdicio electrónico. En el caso de Motorola, afirman que reusar mil equipos equivale a evitar decenas de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.