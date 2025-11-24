Playas libres de humo: Mar del Plata aplicará fuertes multas por fumar en los balnearios

A partir de diciembre, el municipio de General Pueyrredón deberá comenzar a aplicar multas por fumar fuera de los espacios habilitados en los balnearios de Mar del Plata . Así lo establece la ordenanza municipal N.º 25.845, sancionada en 2022, que dispuso la ampliación de áreas costeras libres de humo y fijó que, al inicio de la temporada 2025/2026, se debía iniciar la fiscalización con sanciones económicas.

La regulación abarca tanto balnearios privados como concesionados, Unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio, el Complejo Punta Mogotes y espacios bajo concesión provincial. La ordenanza también faculta al Ejecutivo municipal a extender la restricción a playas públicas, aunque esa medida aún no fue oficializada.

Desde la temporada 2022/2023, la ordenanza exigía a los concesionarios instalar sectores libres de humo dentro de sus espacios y ubicar áreas específicas para fumadores. Además, deben colocarse al menos dos recipientes para desechar colillas, y cartelería visible con la leyenda “ Fumar es perjudicial para la salud”. Estas condiciones se aplicaron desde la entrada en vigencia de la norma, aunque sin aplicación de sanciones hasta ahora.

A días del inicio del período estival, el Municipio aún no informó públicamente cómo instrumentará el sistema de multas en esta temporada. No obstante, se conocen los valores estimados que tendrían las infracciones.

La normativa fija penalidades económicas que oscilan entre el 0,15% y el 1,5% del equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el tipo y la reiteración de la infracción. Si se toma como referencia el salario básico de 18 horas, que en septiembre fue de $339.328,21, las multas por fumar fuera de los espacios habilitados irían de $50.899 a $508.992.

Cuánto contamina una colilla de cigarrillo

Entre los objetivos principales de la medida se encuentran la prevención de riesgos sanitarios asociados al consumo de tabaco en espacios abiertos de uso masivo y la reducción de la contaminación por residuos plásticos, en especial las colillas de cigarrillos.

cigarrillos, tabaco Shutterstock

Los filtros de los cigarrillos representan uno de los principales residuos hallados en las costas argentinas. Un estudio elaborado en 2015 por investigadores del Conicet contabilizó 4.322 colillas en las playas de Mar del Plata y 800 en Villa Gesell en un relevamiento de cinco días. Según ese informe, una colilla puede tardar hasta 18 meses en descomponerse en la arena, y contiene más de 90 sustancias contaminantes.

De acuerdo con datos del Censo Provincial de Basura Costero Marina realizado en 2021, las colillas representan el 19,6% de los desechos plásticos hallados en las playas bonaerenses. Este tipo de residuo puede ser arrastrado hacia el mar por la lluvia o el viento, y contaminar cuerpos de agua, afectando tanto a la fauna como a la flora marina y terrestre.

Una sola colilla puede contaminar hasta 1.000 litros de agua. Además, al degradarse en el ambiente, puede liberar metales pesados y sustancias como nicotina, benceno y piridina. También puede reducir la fertilidad del suelo y afectar organismos vegetales.