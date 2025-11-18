Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para el verano: precios bajos y los destinos

La empresa Trenes Argentinos anunció la apertura de la venta de tickets para los servicios de larga distancia que conectan Buenos Aires con Mar del Plata , Bragado y Junín durante diciembre, enero y febrero. Los boletos pueden adquirirse online o en las principales estaciones metropolitanas, además de boleterías intermedias habilitadas.

El cronograma incluye refuerzos para la temporada de verano, nuevas bandas tarifarias y ajustes en los días de circulación por obras en la traza, en el marco de la Emergencia Ferroviaria. La disponibilidad anticipada permite planificar viajes turísticos y traslados regionales hacia los principales destinos bonaerenses, especialmente el corredor costero y el oeste y noroeste provincial.

El servicio Buenos Aires–Mar del Plata mantiene dos frecuencias diarias hasta el 11 de diciembre, con salidas desde Constitución a las 7:30 y 14:17, y retornos desde la ciudad balnearia a la 1:11 y 14:21. A partir del 12 de diciembre, la oferta sube a tres trenes diarios con partidas a las 6:04, 11:21 y 17:08, y regresos a la 1:11, 14:21 y 16:10.

También se agrega un refuerzo de fin de semana: los viernes a las 17:08, con vuelta los domingos a las 22:53. Desde el 12 de diciembre, estos horarios se moverán a 14:17 y 23:40 respectivamente. Los fines de semana y feriados mantienen variaciones específicas, con salidas matutinas y vespertinas desde Constitución y retornos nocturnos y por la tarde desde Mar del Plata .

Hasta el 11 de diciembre, los pasajes cuestan $35.000 en primera y $42.000 en pullman. Desde el 12, la tarifa sube a $38.000 y $45.000 respectivamente. Además, por obras en el tendido de vías, entre el 19 de agosto y el 12 de diciembre los trenes no circulan algunos días de la semana, tanto en sentido a la costa como hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Esta obra forma parte de las tareas de mejora para reforzar la seguridad operacional, una medida clave para sostener la demanda creciente en la temporada estival, cuando los pasajes de tren se convierten en una opción elegida por turistas y familias.

Servicios a Bragado y Junín para el verano

El servicio Buenos Aires–Bragado mantiene tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes a las 18:35 desde Once, con regresos los mismos días a la 1:55. Las tarifas parten desde 7.500 pesos en primera y 9.000 en pullman. El recorrido contempla paradas en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Por su parte, el tren Buenos Aires–Junín sale todos los días desde Retiro a las 18:15, con retornos a la 1:10 de lunes a sábado y a la 1:31 domingos y feriados. Este servicio funciona con dos bandas tarifarias según la fecha de viaje. El trayecto incluye detenciones en José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumando Sáenz Peña en el regreso.

Entre las claves operativas para los usuarios se destacan:

Compra anticipada de boletos en línea.

Revisión de tarifas según día de viaje en el servicio a Junín.

Consideración de días sin servicio en el tramo a Mar del Plata por obras.

Para consultas adicionales, Trenes Argentinos mantiene información actualizada sobre horarios, tarifas y recorridos en sus canales oficiales.