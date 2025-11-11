Descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hay al menos 20 heridos

Las imágenes muestran a los pasajeros descendiendo de la formación que descarriló a 300 metros aproximadamente de la estación de Liniers, del Tren Sarmiento.

Una formación del tren Sarmiento descarriló a 300 metros de la estación de Liniers. Aunque a esta hora no hay una información oficial sobre que ocasionó el accidente, se conoció que el servicio del tren será interrumpido en lo que resta de este martes, con excepción del tramo que une Haedo-Castelar y Moreno.

Las imágenes aéreas muestran que el tren no volcó pero el descarrilamiento hizo que la última formación cruzara el carril. Esto obligó a paralizar todos los servicios.

Las primeras informaciones oficiales aseguran que hay 20 heridos, entre ellos una mujer de edad con movilidad reducida que está siendo atendida por el SAME, mientras los Bomberos trabajan en el lugar.

Se descarriló un tren en Liniers Según trascendió, los pasajeros fueron evacuados en su totalidad. Unas cinco ambulancias del SAME se acercaron para asistir a las varias personas en el marco de este accidente.

En total nueve pasajeros fueron trasladados a los hospitales Álvarez, Griegson y Santojani. Las demás personas fueron atendidas en el lugar sin traslados por el momento. En principio, las lesiones no serían graves.