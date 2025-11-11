El llamativo antecedente de la estación Liniers días antes del descarrilamiento del tren Sarmiento

El tren Sarmiento no paró en la estación Liniers durante tres días. Recién el 3 de noviembre volvió a funcionar.

Así quedó la formación del tren Sarmiento cruzada sobre las vías de la estación Liniers.

Este martes 11 de noviembre ocurrió un trágico hecho en la estación Liniers, aunque sin víctimas fatales. Una formación del tren Sarmiento descarriló y hay al menos 20 heridos.

Lo llamativo es que estuvo tres días cerrada a principio de este mes por obras. Es por esto que recién el 3 volvió a funcionar.

El antecedente de la estación Liniers El 31 de octubre y el 1° y 2 de noviembre, el tren Sarmiento no paró en la estación Liniers por obras de señalización entre los pasos a nivel Barragán y Granaderos. De esta manera, desde Trenes Argentinos buscaban solucionar las reiteradas fallas que presenta el mecanismo.

En aquellos tres días, los trabajos realizados incluyeron un corte de energía sobre las cuatro vías, en forma escalonada, para el tendido de cables troncales del nuevo sistema de señalamiento.

¿Cómo funciona el tren Sarmiento este martes? El servicio está detenido en el sentido hacia Once. Sin embargo, el tren continúa funcionando únicamente entre la estación Haedo y la cabecera de Moreno.