Los dramáticos videos de la formación del Tren Sarmiento tras descarrilar en Liniers

Este martes por la tarde, una de las formaciones del tren Sarmiento descarriló a la altura de Liniers y los usuarios compartieron imágenes del hecho.

Tras el descarrilamiento de tres de las formaciones del tren Sarmiento en la estación de Liniers, donde 20 personas resultaron heridas, los usuarios que debieron bajarse del mismo y que circulaban por la zona donde ocurrió comenzaron a difundir distintos videos e imágenes del tren, que, si bien no volcó, quedó cruzado interrumpiendo la circulación en ambos sentidos.

En el lugar debieron trabajar personal de Trenes Argentinos, Bomberos y personal del SAME, entre otros, para socorrer a los usuarios que viajaban en los vagones. Por este incidente, el servicio se vio interrumpido desde Castelar a Moreno.

Los videos del descarrilamiento del tren Desde el momento del accidente, se pudo observar la imagen donde se ve cómo los vagones se descarrilaron y quedaron cruzados sobre las vías. Tras el hecho, algunos usuarios compartieron imágenes y videos del tren.