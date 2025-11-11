Cómo comprar televisores con un 50% de descuento y en cuotas en supermercados

Una gran oferta llega a los supermercados argentinos con televisores con fuertes rebajas y la posibilidad de pagarlos en cuotas.

Las cadenas de supermercados de Coto y Carrefour han puesto en marcha nuevas ofertas sobre televisores, ofreciendo descuentos de hasta casi el 50 % y la opción de pagarlos en cuotas sin interés. Se trata de un beneficio al que pueden acceder los usuarios a la hora de hacer una gran compra.

Según un relevamiento de mercado, en el sitio web de Coto algunos modelos de Smart TV cuentan con rebajas de hasta un 25% sobre el precio de lista, mientras que en Carrefour se registran descuentos de hasta un 47% en determinados modelos. En ambos casos se habilita la financiación, por ejemplo hasta 12 cuotas sin interés.

Algunos ejemplos de los descuentos de televisores En Coto: un televisor de 55″ puede adquirirse por aproximadamente $622.500 tras un descuento del 25 %.

También en Coto: un Smart TV de 43″ por cerca de $307.499 con un recorte del 25 %.

En Carrefour: un modelo de 43″ tiene precio en oferta de $319.000 con un 47 % de descuento, pagadero en 3 cuotas sin interés.

Otro ejemplo en Carrefour: un televisor de 58″ con rebaja del 20 % por $899.000, pagadero hasta en 12 cuotas sin interés. A pesar de estas promociones agresivas, el consumo masivo en Argentina muestra una tendencia a la baja. Según datos de la consultora Focus Market, el volumen de venta en este sector cayó un 6,3 % interanual en septiembre, y en comparación con agosto bajó un 7,9 %. En el área metropolitana de Buenos Aires la baja fue aún más marcada.

El director de la consultora señaló que esta contracción responde a que los costos de servicios regulados y privados han crecido más rápido que los ingresos de los hogares, lo que reduce el margen para adquirir bienes durables como televisores.

Recomendaciones para los compradores Para quienes están pensando en renovar su equipo, se presenta una ventana de oportunidad: descuentos relevantes y financiación accesible pueden facilitar la compra. Sin embargo, conviene actuar con cierta cautela: