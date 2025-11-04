Cyber Monday: este televisor QLED 55" de Samsung cae a $899.999 en Mercado Libre

Con rebaja del 21%, panel QLED, escalado 4K por IA y ecosistema Tizen, este 55” se consolida como oferta sólida del Cyber Monday.

El televisor Samsung QLED 55” (Serie D) aparece con una rebaja fuerte en este Cyber Monday de Mercado Libre: de $1.139.999 a $899.999, un 21% OFF, lo que implica $240.000 de descuento. La financiación replica el precio de contado con 9 cuotas de $99.999. Es una marca clara dentro del segmento 4K de gama media-alta, con especificaciones que apuntan a cine en casa y gaming casual.

Samsung-Televisores-IA - Portada El Samsung QLED 55” (Serie D) aparece con una rebaja fuerte en este Cyber Monday de Mercado Libre. Samsung Imagen: Quantum Dot, 4K AI y modo cine La pantalla de este televisor QLED de 55” ofrece 100% volumen de color con Quantum Dot, con mil millones de tonos y mayor precisión en distintos niveles de brillo. El Quantum Processor Lite 4K activa escalado 4K por IA, útil para contenidos que llegan en menor resolución. Suma Quantum HDR con HDR10+ Adaptive, Dual LED para contraste mejorado, Supreme UHD Dimming y Motion Xcelerator para escenas rápidas. Incluye Filmmaker Mode para respetar la intención original de las películas. El diseño "AirSlim, con marco 3 Bezel-less, queda al ras de la pared y reduce el impacto visual del equipo apagado.

ChatGPT Image 3 nov 2025, 09_11_56 p.m. La pantalla QLED de 55” ofrece 100% volumen de color con Quantum Dot. Imagen generada por IA Sonido, sistema y conectividad El audio integra OTS Lite y Adaptive Sound con 20W (2CH), además de Q-Symphony para combinar el TV con barras de sonido Samsung. Corre Tizen OS con Samsung TV Plus, acceso a Gaming Hub, Daily+ y control del hogar conectado vía SmartThings. En funciones inteligentes ofrece "AirPlay, Multi-View (hasta 2 fuentes) y mirroring desde móviles".

La conectividad incluye Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 3 HDMI con eARC/ARC, 2 USB-A, LAN y salida óptica. Para juegos, incorpora ALLM, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom y compatibilidad HGiG. Sintoniza ISDB-T y trae control remoto. Consumo nominal: 145 W. Apto para la red eléctrica local.