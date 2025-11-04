Cyber Monday: este teléfono Samsung de gama alta tiene un 25% OFF en Mercado Libre

Mercado Libre ofrece en este Cyber Monday 25% OFF y más de $600.000 de rebaja en un tope de gama: de $2.480.000 a $1.860.000.

En pleno Cyber Monday, Mercado Libre ofrece el Galaxy S25 Ultra de 256 GB (Titanium Silverblue) con una rebaja contundente: de $2.480.000 a $1.860.000, un 25% OFF que implica $620.000 menos sobre el precio previo. Para quienes prefieran pagar en cuotas, figura la alternativa de 6 pagos de $444.664. Es una oportunidad destacada para acceder al buque insignia de Samsung con un valor más competitivo dentro del segmento premium.

Un Samsung de puro rendimiento Este modelo apuesta por una pantalla de 6,9", ideal para quienes consumen video, juegan o trabajan desde el teléfono. La visualización gana terreno por tamaño y definición, mientras que la respuesta táctil acompaña tareas exigentes.

En el apartado interno, el Galaxy S25 Ultra incorpora 12 GB de RAM, un punto clave para el rendimiento diario: abre apps pesadas sin demoras, sostiene multitarea real y mantiene la fluidez incluso con procesos en paralelo. El equipo llega desbloqueado, por lo que permite elegir libremente la compañía, y es compatible con redes 5G, una ventaja para quienes buscan mayor velocidad de descarga y menor latencia.

Embed - Samsung Galaxy S25 Ultra - 150x Zoom Trailer Almacenamiento y conectividad La memoria interna de 256 GB cubre con holgura el uso intensivo: fotos, videos 4K, series descargadas y catálogos de aplicaciones entran sin necesidad de borrar a cada paso. Para perfiles que producen contenido o viajan, ese margen marca diferencia.