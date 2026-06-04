Los cinco mejores teléfonos plegables que debes comprar en 2026

El mercado de los smartphones experimenta una transformación radical gracias a la consolidación de la tecnología flexible. Los usuarios buscan alternativas innovadoras para trabajar y disfrutar de contenidos multimedia en pantallas gigantes. En esta guía completa, repasamos los mejores teléfonos plegables que dominan las tiendas tecnológicas globales durante este año.

Las principales compañías del sector tecnológico enfocan sus esfuerzos de ingeniería en eliminar los pliegues de los paneles y reducir el grosor de las bisagras. Esta evolución técnica permite que los terminales de formato extendido compitan de manera directa con las tabletas tradicionales.

El Samsung Galaxy Z Fold7 se consolida como el líder indiscutible en la categoría de formato tipo libro. Su imponente pantalla interna Dynamic AMOLED 2X alcanza las 8 pulgadas y despliega una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, respaldada por un nivel de brillo máximo de 2600 nits que facilita la lectura bajo la luz del sol.

Este terminal porta el potente procesador Snapdragon 8 Elite, acompañado por configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento masivo. Es la herramienta definitiva para quienes ejecutan múltiples tareas en simultáneo.

Samsung Galaxy Z Fold7 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera la gama alta de la marca en Argentina.

La delgadez absoluta llega con el Honor Magic V5

El innovador Honor Magic V5 desafía de forma directa los límites tradicionales del diseño industrial. Con un grosor de apenas 8,8 milímetros cuando permanece cerrado, este dispositivo destaca como uno de los modelos más finos del mercado móvil internacional. La marca concentra sus desarrollos en ofrecer una gran durabilidad estructural sin comprometer el peso ni la sofisticación estética.

El Honor Magic V5 comparte la potencia extrema del chip Snapdragon 8 Elite, garantizando una fluidez de software impecable durante las jornadas de trabajo intensas.

Mejores Teléfonos Plegables 2026 - Interna 3 La delgadez extrema define la estructura del innovador Honor Magic V5 este año. Honor

Innovaciones tipo libro e Inteligencia Artificial en los nuevos teléfonos plegables

La marca Motorola presenta una de las grandes sorpresas del periodo comercial dentro del sector de los teléfonos móviles con su renovado Motorola Razr Fold. El dispositivo deja atrás el formato de concha clásico para adoptar una fisonomía de libro hiperfina, registrando apenas 4,5 milímetros de espesor al abrirse por completo. Despliega una generosa pantalla de 8,1 pulgadas con resolución 2K LTPO y añade un sistema de triple cámara trasera de 50 megapíxeles con un avanzado teleobjetivo periscópico.

Mejores Teléfonos Plegables 2026 - Interna 4 El Motorola Razr Fold sorprende con su formato tipo libro hiperfino de apenas 4,5 mm de espesor al abrirse. Motorola

Por otra parte, el Samsung Galaxy Z Flip7 se mantiene como el referente absoluto para quienes buscan un formato de bolsillo compacto. El terminal resalta por sus completas herramientas de Inteligencia Artificial englobadas en Galaxy AI, una excelente pantalla de cubierta para interactuar con diversas aplicaciones sin necesidad de abrir el armazón, y una sólida resistencia IP48 contra el agua y el ingreso de partículas de polvo.

Samsung Galaxy Z Flip7 El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Xiaomi MIX Flip: potencia brutal y óptica de precisión

Finalmente, el Xiaomi MIX Flip cierra este selecto catálogo combinando un rendimiento salvaje con un aspecto visual muy elegante. Este modelo porta el chip de procesamiento Snapdragon 8 Gen 3 y un módulo fotográfico optimizado de forma conjunta con los expertos de Leica, garantizando capturas de nivel profesional dentro de un armazón refinado.

Mejores Teléfonos Plegables 2026 - Interna 6 Xiaomi MIX Flip une la potencia de su procesador con lentes de precisión optimizadas junto a Leica. Xiaomi

La madurez de los dispositivos plegables transforma por completo las reglas de juego de la telefonía premium. Los desarrollos actuales demuestran que las pantallas flexibles no representan un lujo pasajero, sino una evolución indispensable para el consumo multimedia y el trabajo remoto móvil. La fuerte competencia entre las corporaciones asegura que las próximas generaciones continúen reduciendo costes y optimizando la resistencia física de sus bisagras articuladas.