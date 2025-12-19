Los tres peores teléfonos Samsung de gama alta de 2025: guía definitiva

Lo que prometía ser un año de consolidación para Samsung en este 2025, terminó convirtiéndose en un año de transición. Para la compañía surcoreana, varios lanzamientos relacionados con la gama alta —sobre todo el Samsung Galaxy S25 Edge — dejaron un sabor amargo entre la crítica especializada y los usuarios.

Mientras la competencia le pisa los talones -Apple le quitó el primer puesto en ventas con el reciente éxito del iPhone 17-, la estrategia de diversificación de teléfonos de la compañía surcoreana mostró fisuras. Entre ediciones para fanáticos que reciclan hardware antiguo y apuestas de diseño que sacrifican funcionalidad, el catálogo de este año obliga a los consumidores a mirar con lupa las especificaciones antes de comprar, e incluso a reconsiderar modelos de generaciones anteriores que ofrecen mejores prestaciones.

La gran apuesta estética del año resultó ser un paso en falso. El Samsung Galaxy S25 Edge prometía ser una revolución en diseño delgado, pero las críticas fueron duras. Los usuarios se encontraron con un dispositivo que priorizó la forma sobre la función, presentando problemas graves como una batería de corta duración, un precio elevado y una falta de características premium para el segmento que ocupa.

El diseño no lo justifica todo en la gama alta . El equipo falló en aspectos básicos para su rango de precio: otros puntos débiles incluyeron la falta de protección contra reflejos en la pantalla y un sistema de cámaras muy poco competitivo comparado con otros modelos. ¿Vale la pena pagar más solo por un chasis delgado?

El diseño ultradelgado es el nuevo campo de batalla entre Apple y Samsung en la gama más premium del mercado.

La crisis de los modelos 2025 queda en evidencia al compararlos con la generación anterior, como el Samsung Galaxy S24+, que irónicamente ofrece prestaciones superiores al equipo anteriormente mencionado. Este celular cuenta con un sistema de triple cámara trasera: una principal de 50 MP, una ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

Estas características destacan del Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24+

Lo peor del Samsung Galaxy S24+ incluye problemas de sobrecalentamiento, cámaras que no mejoraron significativamente respecto a la generación anterior —Galaxy S23+— (especialmente el gran angular y el zoom 3x limitado para su precio), eliminación de la cámara superlenta de 960fps. Por otro lado, muchos usuarios reclaman que la cámara frontal puede fallar en baja luz y sostienen que este teléfono de Samsung sigue siendo un dispositivo que se siente muy similar al modelo anterior.

Otro modelo que encendió las alarmas en este 2025 fue el Samsung Galaxy S25 FE. Aunque la línea "Fan Edition" siempre buscó representar un equilibrio entre la gama media y la alta, este año se inclinó hacia el lado equivocado. Sus peores requisitos son las cámaras, ya que utiliza un hardware de cámara similar al de generaciones anteriores, limitando el rendimiento para usuarios exigentes.

Qué ocurre con el Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE El Samsung Galaxy S25 Edge lidera las decepciones de Samsung en 2025.

Lo más preocupante es el cerebro del equipo. ¿Es aceptable un procesador reutilizado en 2025? Este teléfono utiliza la misma versión del Exynos 2400 del modelo anterior, lo que se traduce en mejoras inexistentes y un desempeño muy por debajo de lo esperado.