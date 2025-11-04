Cyber Monday 2025: la notebook Samsung Galaxy Book3 baja de precio y se convierte en una de las más buscadas

La Samsung Galaxy Book3 incluye un procesador Intel Core i5 de 13ª generación, pensado para quienes necesitan velocidad y confiabilidad en tareas múltiples. Según la descripción oficial de la marca, ofrece un rendimiento “rápido y estable” para estudiantes, profesionales y usuarios que buscan un equipo versátil para trabajo y entretenimiento.

Su cuerpo de aluminio de menos de 1,6 kilos y el diseño compacto facilitan transportarla a cualquier lugar. “Es una notebook pensada para acompañar el ritmo diario, con buena autonomía y un diseño moderno”, publicó Miss Ofertas by Vero, quien suele compartir oportunidades destacadas en fechas especiales como el Cyber Monday o el Hot Sale.

Otro de los aspectos valorados de este modelo es su variedad de puertos de conexión, entre ellos HDMI, microSD, USB-A y USB-C. Esto permite sincronizar distintos dispositivos sin necesidad de adaptadores, una ventaja que muchos usuarios resaltan en las reseñas.

En cuanto a la autonomía, la notebook cuenta con una batería de 54 Wh que promete hasta 12 horas de duración. Además, su cargador rápido puede recuperar más de 5 horas de reproducción de video en apenas 30 minutos.

image La Samsung Galaxy Book3 con procesador Intel Core i5 es una de las notebooks más destacadas del CyberMonday 2025. Mercado Libre

La conectividad también se ve mejorada gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 6 e Instant Hotspot, función que permite vincular el equipo con un teléfono Samsung Galaxy para compartir la conexión de datos en segundos.

Una experiencia completa en sonido y videollamadas

Galaxy Book 3 Samsung Galaxy Book3

La Galaxy Book3 incorpora altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos, que brindan una experiencia de sonido envolvente. A esto se suma el “Studio Mode”, una función que mejora las videollamadas mediante encuadre automático, efectos de fondo y cámara HD, optimizando tanto la imagen como el audio. Con una calificación promedio de 4,8 sobre 5 basada en más de 1.500 opiniones, la notebook de Samsung se ubica entre los dispositivos más vendidos del momento. Su combinación de características técnicas, portabilidad y un descuento superior al 40% la convirtieron en uno de los productos más buscados del Cyber Monday 2025.