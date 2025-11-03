Walmart rebaja pantalla Samsung de 98 pulgadas con tecnología 4K y Netflix

Para quienes buscan cambiar su pantalla, el supermercado tiene un descuento de más 20 mil pesos y que puedes pagar en cuotas.

La pantalla de Samsung que está de oferta en Walmart.

Walmart sorprendió a los usuarios con una oferta que pone el foco de atención en la pantalla Samsung Crystal UHD de 98 pulgadas, un modelo de gran tamaño que cambia por completo la experiencia de ver una película en casa. En Walmart puedes conseguirla por tan solo 52999 pesos y ofrece un plan de pago de hasta 15 meses sin interés.

Las características de este pantalla Samsung La pantalla de Samsung brinda una resolución 4K UHD con procesador Crystal 4K, lo que garantiza una calidad de imagen única con colores más precisos, contraste optimizado y un rendimiento fluido, incluso en escenas de movimientos rápidos como carreras de auto o deportes.

msart tv samsung La pantalla que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Además, su frecuencia de actualización es de 120 Hz y ofrece compatibilidad con múltiples plataformas de streaming (Netflix, Disney +, Amazon Prime, HBO) para que conviertas tu televisor en el nuevo centro de entretenimiento de tu hogar. También cuenta con un diseño ultra delgado y minimalista para que los coloques donde quieras y disfrutes de esta nueva experiencia.

Cabe destacar que esta pantalla incluye un sistema operativo Tizen, que permite acceder fácilmente a aplicaciones, contenidos y configuraciones personalizadas. También puedes disfrutar de canales en vivo y gratuitos con películas con Samsung TV Plus, y de juegos en la nube sin problemas con Gaming Gub.