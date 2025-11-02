Walmart le puso 10 mil pesos de descuento a este Smart TV 4K de Samsung y regala una barra de sonido

Esta es la oferta perfecta para renovar tu vieja televisión y darle la bienvenida a la tecnología 4K. Descubre más sobre esta oferta de Walmart.

Para quienes disfrutan de ver sus películas y series favoritas en una pantalla de gran tamaño y con una calidad única, Walmart tiene una oferta que quizás les interese. Se trata de un Smart TV de Samsung 55 pulgadas con tecnología QLED 4K que puedes conseguir a 8999 pesos que incluye una barra de sonido de regalo.

Las características de este Smart TV Este Smart TV tiene Quantum Dot que hace que las imágenes sean más brillantes y mejora el contrast, permitiendo representar áreas más brillantes y oscuras en videos e imágenes, lo que conocemos como HDR. Además, las pantallas QLED logran representar de forma excepcional la gama de tonos, desde colores brillantes hasta oscuros.

1024_2000 El Smart TV que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. Se diferencia de OLED porque estos no pueden evitar el quemado debido a la naturaleza en sus pantallas orgánicas autoiluminadas. El quemado es un defecto permanente donde aparece una imagen residual de forma permanente en la pantalla.

El Smart TV cuenta con sistema operativo Tizen, por lo que es compatible con cualquier servicio de streaming como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Spotify y hasta Xbox Cloud Gaming. Además incluye la barra de sonido que promete un sonido envolvente de altísima calidad.