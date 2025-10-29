Walmart rebaja esta tablet de Samsung resistente al agua y que incluye un lápiz de regalo

Aprovecha esta oferta y ahorra más de 4950 pesos. Además incluye 12 cuotas sin interés y garantía de un mes.

La Samsung Tab que acaba de salir y está de oferta.

Samsung presentó una de sus tablets más completas hasta el momento. El modelo salió en 2025 y cuenta con varias mejoras. Pero a pesar de ser un modelo reciente, Walmart ya tiene un descuento para quienes quieran comprarla. En la página web podrás conseguirla por tan solo 19969 pesos.

¿Por qué comprar esta tablet? Una de las características destacadas por los expertos es su procesador MediaTek Dimensity 94000+, que incluye 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Además cuenta con Android 16 con One UI 8 que te garantiza un funcionamiento más rápido que los modelos anteriores.

samsung tab s11 La tablet de Samsung que está de oferta en Walmart e incluye un S Pen. Archivo MDZ. En cuanto a batería, Samsung destacó sus 11600 mAh con carga de batería rápida de 45W. Esto sumado a sus materiales de diseño que implica metal (Armor Aluminum) y vidrio de alta calidad, lo que te permite llevar esta tablet a todos lados sin preocuparte por su duración de batería o su resistencia a entornos rocosos o con polvo.

Si estás pensando comprar esta tablet para tener videollamadas con amigos o compañeros de trabajo, esta es una opción perfecta para ti. La Samsung Tab S11 Ultra tiene un sistema de cámaras traseras con lentes de 13 megapíxeles para la principal y 8 megapíxeles para la ultra gran angular. En cuanto a la frontal, tiene un lente de 12 megapixeles.