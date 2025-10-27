Walmart ofrece un descuento único por este celular Samsung con carga rápida, IA y triple cámara

Samsung y Walmart ofrecen este celular en 6 cuotas sin interés y con 30 días de devolución sin cargo.

Esta es la oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

Walmart tiene una oportunidad única para quienes buscan cambiar su equipo. En la página web del supermercado podrán encontrar el el Samsung Galaxy A36 con 128 GB y de color negro a tan solo 4499 pesos. Además puedes pagar en un plan de 3 cuotas sin interés de 1499 pesos cada una.

¿Por qué comprar este celular? Este celular incluye inteligencia artificial para mejorar tus fotos al máximo. Detecta objetos que interrumpen tu imagen y los borra, al mismo tiempo que crea filtros ajustando el contraste, saturación, color y temperatura. Definitivamente, este es un celular pensado para los que quieren mejorar su habilidades de edición.

samsung a36 El celular que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. La inteligencia artificial también está presente para ayudarte en otras tareas. Con la función “encierralo en un círculo y encuéntralo” podrás obtener resultados de búsqueda de Google más rápido. Esta función te permite extraer información tanto de textos como de imágenes.

En cuanto a pantalla, el Samsung A56 cuenta con un tecnología Super AMOLED de 6.7 pulgadas. Esta tecnología ofrece una calidad fotográfica superior y una reproducción intensa del color. Además consumen menos energía, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética.