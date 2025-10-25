Presenta:

Walmart rebaja este celular de Samsung resistente al agua, con 256 GB y con seis años de actualizaciones

El supermercado tiene un 40% de descuento para este modelo de color negro y ofrece un plan de cuotas sin interés.

MDZ México

Esta es la oferta de Walmart que vas a querer conocer.&nbsp;

Walmart te acerca un modelo gama media a un precio irresistible. Si estás buscando un celular Samsung con 256GB de almacenamiento, pantalla de gran calidad y con inteligencia artificial, el supermercado tiene el Samsung Galaxy A56 con 40% de descuento a tan solo $6079 pesos.

Las características de este celular Samsung

Una de las características más destacadas es que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ que promete una experiencia inmersiva. Además incluye Vision Booster que mejora la visibilidad optimizando el color y el contraste bajo el sol.

SAMSUNG
No te pierdas las funciones de este celular.

A su vez, este Samsung tiene una inteligencia visual que te ayuda a editar tus fotos con poderosas herramientas, como el borrador de objetos que los detecta automáticamente o creación de un filtro usando la inteligencia artificial, ajustando contraste, saturación, color y temperatura para mejorar la calidad de tu imagen.

Walmart también destacó que con la función “enciérralo en un círculo y encuéntralo” podrás obtener resultados de búsqueda de Google, sin tener que salir de tu experiencia para tener respuestas más rápido. Con esta función podrás buscar tanto imágenes como texto.

samsung galaxy a56
Este es el celular que está de oferta en Walmart.

En cuanto a sistema operativo, este modelo de Samsung cuenta con One UI 7 y promete hasta 6 años de actualizaciones. Este incluye mejoras en la inteligencia artificial que ayudan a mejorar tu experiencia con una interfaz de usuario rediseñada, una pantalla de bloqueo mejorada y opciones de personalización más avanzadas.

