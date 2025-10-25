Walmart rebaja este celular de Samsung resistente al agua, con 256 GB y con seis años de actualizaciones

El supermercado tiene un 40% de descuento para este modelo de color negro y ofrece un plan de cuotas sin interés.

Esta es la oferta de Walmart que vas a querer conocer.

Walmart te acerca un modelo gama media a un precio irresistible. Si estás buscando un celular Samsung con 256GB de almacenamiento, pantalla de gran calidad y con inteligencia artificial, el supermercado tiene el Samsung Galaxy A56 con 40% de descuento a tan solo $6079 pesos.

Las características de este celular Samsung Una de las características más destacadas es que cuenta con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ que promete una experiencia inmersiva. Además incluye Vision Booster que mejora la visibilidad optimizando el color y el contraste bajo el sol.

SAMSUNG No te pierdas las funciones de este celular. Archivo MDZ. A su vez, este Samsung tiene una inteligencia visual que te ayuda a editar tus fotos con poderosas herramientas, como el borrador de objetos que los detecta automáticamente o creación de un filtro usando la inteligencia artificial, ajustando contraste, saturación, color y temperatura para mejorar la calidad de tu imagen.

Walmart también destacó que con la función “enciérralo en un círculo y encuéntralo” podrás obtener resultados de búsqueda de Google, sin tener que salir de tu experiencia para tener respuestas más rápido. Con esta función podrás buscar tanto imágenes como texto.