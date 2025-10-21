Walmart: esta MacBook Pro M2 de 13 pulgadas recupera su mejor oferta y todos la están llevando

En el supermercado hay un descuento de 3000 pesos para quien compre esta computadora de Apple online. Descubre características y condiciones aquí.

La computadora de Apple que está de oferta en Walmart.

Walmart ofrece la laptop de Apple MacBook Pro 2022 con chip M2, con pantalla Retina de 13 pulgadas, 8 GB de RAM, almacenamiento SSD de 512 GB, barra táctil y teclado retroiluminado en gris espacial por tan solo 19999 pesos. Cabe destacar que su precio sin oferta es de 22999 pesos.

Desde Walmart aseguraron que el MacBook Pro de 13 pulgadas es más capaz que nunca. Sobrealimentado por el chip M2 de última generación, es la computadora profesional más portátil de Apple, con hasta 20 horas de duración de batería. Y aclararon que a los envíos internacionales se les pueden retirar los kits de limpieza.

macbook La MacBook que está de oferta en Walmart. Archivo. Las características de esta MacBook En cuanto a potencia, la computadora portátil MacBook Pro de 13 pulgadas es una potencia portátil. Sus elementos te permiten hacer más cosas más rápido con su CPU de 8 núcleos de próxima generación, una GPU de 10 núcleos y hasta 24 GB de memoria unificada.

Además, gracias a su sistema de enfriamiento activo, el MacBook Pro de 13 pulgadas puede mantener niveles profesionales de rendimiento, por lo que puede ejecutar CPU y GPU -tareas intensivas durante horas y horas. Asimismo, su batería hace que trabajes todo el día y toda la noche, gracias al rendimiento de bajo consumo del chip Apple M2.