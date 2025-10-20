Walmart ofrece este Smart TV Samsung de 50 pulgadas a 40% de descuento por tiempo limitado

En la página web del supermercado hay una oferta disponible que incluye pago de hasta 12 cuotas sin interés.

Walmart sorprendió con una oferta por el Smart TV de Samsung. Este es un modelo Crystal UHD que puedes conseguir por tan solo 6590 pesos. Cabe destacar que su precio regular es de 11599, es decir que con esta oferta puedes ahorrar hasta 5009 pesos. Y también incluye un plan de pago de 12 cuotas sin interés de 549.17 pesos.

Las características de este Smart TV Una de las razones por las que deberías aprovechar esta oferta es porque los televisores Crystal UHD tienen la misma resolución 4K de 3840 x 2160 que los televisores UHD estándar, pero el primero ofrece un espectro de colores más amplio gracias a Dynamic Crystal Color, que añade mayor contraste a las imágenes.

SMART TV SAM El Smart TV que está de oferta en Walmart. Walmart. Desde Samsung destacaron que este Smart TV también es compatible con HDR (alto rango dinámico), una función que enriquece la luminancia, el contraste y los colores para que puedas apreciar los detalles de la imagen incluso en las escenas más oscuras y brillantes.

Los televisores Samsung Crystal UHD tienen un perfil más delgado que se integra fácilmente en la pared o el mueble. Además, son ligeramente más anchos, lo que no compromete la calidad de la imagen. Por ejemplo, el televisor Crystal UHD BU8000 de 65 pulgadas con diseño AirSlim es 34,2 mm más delgado y 1,5 mm más ancho que el televisor UHD 4K AU7000 de 65 pulgadas.