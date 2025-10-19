Walmart tiene en oferta el celular Samsung que tiene 3 cámaras y es resistente al agua

En la página web de Walmart hay un descuento de 2000 pesos, pero solo por tiempo limitado. También puedes pagar en cuotas.

Walmart tiene una oportunidad única para que consigas el Samsung A26 por un precio único. Si te diriges al sitio oficial, podrás encontrarlo por solo 3399 pesos mientras que su precio original es de 5399 pesos. Y si quieres puedes pagarlo en 3 cuotas sin interés de 1133 pesos.

¿Cuáles son las características de este celular? Este es un modelo de baja que llegó a México a principio de año y ya es uno de los más escogidos. Un punto a destacar es que cuenta con integración de la IA con funciones como Circle to Search o el borrador de objetos dentro de tus fotos, que antes solo estaba disponible en los gamas premium.

samsung a 26 Este celular de Samsung está de oferta en Walmart. Walmart. Además, el celular cuenta con personalización One UI 7, basada en Android 15 y promete hasta seis años de actualizaciones, por lo que su vida útil puede extenderse por mucho tiempo. Y promete no quedarse atrás ya que cuenta con un procesador Exynos 1280, acompañado por 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

En cuanto a diseño, la pantalla de este Samsung es Super AMOLED de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+ y tasa de refresco de hasta 120 Hz. También cuenta con notch donde se alberga la cámara frontal de 13 megapíxeles y que sirve para el reconocimiento facial.