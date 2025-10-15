Walmart ofrece un descuento por uno de los celular Samsung y demuestra que lo último no siempre es lo mejor

Si quieres renovar tu equipo, en Walmart encontrarás una opción con un diseño premium, pantalla única y un precio soñado.

Uno de los mejores celulares de Samsung es el Galaxy S24 y puedes encontrarlo de oferta en Walmart. Este cuenta con algunos años de soporte, rendimiento estable y funciones de inteligencia artificial que llevan tu experiencia a otro nivel. Pero lo mejor de todo es que puedes obtenerlo por tan solo 9.099 pesos en la página de Walmart.

¿Por qué aprovechar esta oferta de Walmart? Este celular cuenta con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento que es ideal para el día a día. Asimismo, su pantalla de 6.2 pulgadas Dynamic AMOLED hace que el contenido se vea espectacular y que gracias a su tamaño pequeño se pueda usar con una sola mano y lo guardes sin problemas en tu bolsillo.

Así se ve este celular de Samsung Embed - Vídeo Filtrado Del Samsung Galaxy S24 La característica estrella de este dispositivo es Galaxy AI. Según Samsung, su inteligencia artificial promete mejorar todo lo que hagas, desde tus fotografías hasta tu forma de comunicarte. Además, la compañía ofrece una gran variedad de actualizaciones, por lo que le quedan 5 años de vida útil.

El diseño de este equipo cuenta con marcos de aluminio, tapas de cristal y protección contra agua IP68 que le dan una vista premium. También tiene conexión Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5G, carga rápida de 25W, carga inalámbrica de 15W, sensor de huellas en pantalla y USB-C. La mala noticia es que no incluye cargador.