Walmart: el Samsung Galaxy A36 5G bajó su precio y se convierte en una compra jugosa

Este equipo de Samsung tiene una excelente calidad/ precio y ofrece un rendimiento único gracias a su batería de larga duración.

Este es el celular que está de oferta en Walmart.

Walmart tiene una oportunidad única para sus usuarios que aman Samsung. En esta ocasión, el Samsung Galaxy A 36 5 G está de oferta y puedes conseguirlo por tan solo 239.99 dólares. Su precio regular es de 274.87 dólares, por lo que ahorrarás hasta 34 dólares.

¿Cuáles son las características de este celular Samsung? Este modelo de Samsung funciona bien para casi todo. Pero lo que más sorprende es su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas que se ve genial, con colores vivos y un contraste suficiente para ver videos, series o fotos sin que los ojos se cansen. Además tiene una frecuencia de actualización de 120Hz para una visualización envolvente.

celular-samsung-galaxy-a-36-5-g-256-gb-awesome-black El Samsung que está de oferta en Walmart. Archivo MDZ. El Samsung Galaxy A 36 está desarrollado por Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 para que puedas hacer todas tus actividades sin que tu celular se estropee y tiene una batería de larga duración que ofrece acompañarte durante todo el día gracias a sus 29 horas de reproducción de video.

En cuanto a diseño, Samsung promete comodidad. Este es fácil de sostener gracias a su peso ligero y con bordes redondos. El que está de oferta en Walmart es de color negro, pero también puedes escoger el color Lima, aunque no tiene descuento y puedes comprarlo por 250.98 dólares.