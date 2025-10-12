Walmart: el Samsung Galaxy S25 Ultra con S Pen y una cámara de infarto está con descuento

El celular más buscado de Samsung está de oferta en la página web del supermercado y no te podés perder esta oportunidad.

Walmart tiene un gran descuento en su sitio oficial para el Samsung Galaxy S25 Ultra de color negro titanio y con 256 GB de memoria. Su precio es de 1020 dólares y su valor regular es de 1299 dólares, lo que quiere decir que ahorrarás 279.99 dólares. Además cuenta con envío gratis y devolución sin costo durante un mes.

¿Por qué comprar este celular de Samsung? Lo que hace especial al Samsung Galaxy S25 Ultra es su capacidad de hacer múltiples tareas con una sola pregunta. “Agiliza tu día con un asistente que te atrape. Pídelo a la búsqueda de Google de un restaurante vegano apto para mascotas cercano y envíalo por mensaje de texto a tu amigo: tu dispositivo Galaxy S25 Series maneja múltiples tareas con una sola solicitud”, explicaron desde Walmart.

samsung-galaxy-s25-ultra-67915672d72aa Este es el celular de oferta en Walmart. Archivo. Una característica destacada de este celular es su juego de cámaras. Ellas prometen sacar lo mejor de cada cara y elevar tus selfies. Esto es posible gracias a la IA que reconoce la iluminación del entorno y captura tonos de piel y texturas precisas para que cada retrato saque lo mejor de cada rostro y sin edición.

Además, su pantalla cuenta con la tecnología Galaxy Paradigm que hace tus imágenes más realistas gracias a su potente brillo y nitidez. Pero eso no es todo, la serie Galaxy 25 te ayuda a sentirte dentro de tu celular con reflejos intrincados, sombras realistas y efectos de iluminación vivos.