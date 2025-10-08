El smart TV de Samsung que está de oferta en Walmart y todos se están llevando

Este televisor cuenta con un procesador que optimiza el audio y ofrece una excelente calidad de imagen en 4K.

Walmart tiene en oferta el Smart TV de Samsung de 75 pulgadas QLED. En la página web del supermercado podrás encontrar este modelo por tan solo $647.99 dólares. Ten en cuenta que su precio regular es de $697.99 y con el descuento podrás ahorrar $50 dólares.

¿Por qué comprar este Smart TV? Este televisor cuenta con una pantalla QLED que se distingue de otras por sus puntos cuánticos. Estos son materiales semiconductores que generan luces de distintos colores según el tamaño de las partículas: a mayor tamaño, más rojo será el color, y a menor tamaño, más azul.

smart tv walmart samsung El smart TV que está de oferta en Walmart. Walmart. Además ofrece una mayor luminancia que se refiere a cuán brillante aparece una pantalla, siendo una factor clave que influye en otros aspectos de la calidad de imagen. Esta mejora la relación de contraste, permitiendo representar áreas más brillantes y oscuras en videos e imágenes.

A diferencia de los televisores OLED, los modelos QLED evitan el quemado que es evidente en otras pantallas. Si pensás en las imágenes que se muestran con frecuencia, como logotipos de emisoras, estas se encuentran en la misma área fija durante un periodo de tiempo. Los televisores QLED tienen la ventaja de que podés ver tu contenido sin tener que preocuparte por el quemado.