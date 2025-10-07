Este es reloj de Samsung que está de oferta en Walmart y todos se están llevando

Con una pantalla de gran tamaño y WiFi, este reloj inteligente está conquistando a todos por sus múltiples funciones.

El reloj inteligente de Samsung que está de oferta.

En la página web de Walmart podrás encontrar una oferta única por el Samsung Galaxy Watch FE de 40 mm, con Bluetooth y WiFi a tan solo $99 dólares. Cabe destacar que su precio regular es de $199 dólares, por lo que ahorrarías hasta $100.99. Además la oferta incluye envío gratis y devolución gratuita.

¿Por qué comprar este reloj? Walmart destacó que este producto de Samsung mejora tu bienestar y salud ya que recopila tus datos y se asegura de que seas más feliz. Este accesorio en tu muñeca te permite sacar provecho de cada movimiento y alcanzar los objetivos de entrenamiento como calorías quemadas, recomposición de masa muscular y más.

Walmart destacó la función anti caídas del reloj de Samsung. Archivo. El reloj ofrece un seguimiento de tus entrenamientos sin importar duración o intensidad, con información fácil de entender. Además el smartwatch ayuda a mantener tu cuerpo en equilibrio gracias a la lectura de grasa corporal, niveles de agua y frecuencia cardíaca.

También incluye un entrenamiento avanzado del sueño con Galaxy AI que proporciona datos e información personalizada sobre el sueño. Por eso mientras más lo uses para descansar, más información y consejos tendrás para mejorar tus horas de descanso. Cada recomendación es personalizada y se basa en tus datos.