Este es reloj de Samsung que está de oferta en Walmart y todos se están llevando
Con una pantalla de gran tamaño y WiFi, este reloj inteligente está conquistando a todos por sus múltiples funciones.
En la página web de Walmart podrás encontrar una oferta única por el Samsung Galaxy Watch FE de 40 mm, con Bluetooth y WiFi a tan solo $99 dólares. Cabe destacar que su precio regular es de $199 dólares, por lo que ahorrarías hasta $100.99. Además la oferta incluye envío gratis y devolución gratuita.
¿Por qué comprar este reloj?
Walmart destacó que este producto de Samsung mejora tu bienestar y salud ya que recopila tus datos y se asegura de que seas más feliz. Este accesorio en tu muñeca te permite sacar provecho de cada movimiento y alcanzar los objetivos de entrenamiento como calorías quemadas, recomposición de masa muscular y más.
El reloj ofrece un seguimiento de tus entrenamientos sin importar duración o intensidad, con información fácil de entender. Además el smartwatch ayuda a mantener tu cuerpo en equilibrio gracias a la lectura de grasa corporal, niveles de agua y frecuencia cardíaca.
También incluye un entrenamiento avanzado del sueño con Galaxy AI que proporciona datos e información personalizada sobre el sueño. Por eso mientras más lo uses para descansar, más información y consejos tendrás para mejorar tus horas de descanso. Cada recomendación es personalizada y se basa en tus datos.
Samsung integró este reloj a su ecosistema para que nunca estés desconectado. Con el Samsung Watch FE puedes atender llamadas, mandar mensajes de texto y hacer otras actividades. Es fácil llevarlo contigo porque tiene un diseño elegante, ligero y cómodo que te permite moverte con facilidad.