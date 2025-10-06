Walmart liquida este Smart TV de 65 pulgadas y alcanza un precio bajísimo

En la página web de Walmart podrás encontrar una oferta de tiempo limitado que incluye envío gratis.

Comprar un Smart TV de 65 pulgadas es perfecto para tener en casa una experiencia de cine inmersiva. Esta pantalla te permite disfrutar de los detalles y ofrece una sensación de estar en el cine como pocos. Ahora puedes tener el tuyo si aprovechas la oferta de Walmart que ofrece el Smart TV VIZIO a tan solo $598 dólares.

Las características de este Smart TV Los televisores de la marca VIZIO son conocidos en el mercado porque ofrecen una buena relación entre precio y calidad, especialmente en EE.UU. Sus pantallas cuentan con Quantum Color que ofrece un espectro de color mucho más ampllio (más de mil millones de colores) y retroiluminación Full-Array LED que permite un control de contraste y brillo más preciso, resultando en negros más profundos y blancos más brillantes.

SMART TV VIZIO Este Smart TV de VIZIO está de oferta en Walmart. Archivo.

Pero eso no es todo, este modelo VIZIO 4K es compatible con los principales formatos de Alto Rango Dinámico (HDR), incluyendo Dolby Vision y HDR10, optimizando el brillo y el contraste de cada escena. En cuanto a resolución, este ofrece una calidad única que emula a la pantalla de un cine.

También cuenta con una conectividad avanzada que ofrece una velocidad de descarga más rápida y que reproduce tus contenidos en 4K. Además cuenta con varios puertos HDMI, USB, entrada Ethernet, entre otras, que ofrecen una experiencia completa sin dejar otros dispositivos de lado.