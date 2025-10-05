La Samsung Galaxy Tab S10 tiene el precio más bajo en Walmart y se convierte en la tablet más vendida
En la página web del supermercado hemos encontrado la oportunidad perfecta para que te lleves lo mejor de Samsung a tu hogar.
En Walmart podrás encontrar la Samsung Galaxy Tab S10 a tan solo $299 dólares y puedes pagarlo en cuotas de hasta $27 dólares. También incluye envío gratis y devolución sin costo hasta el 31 de enero. Esta es una gran oportunidad si estabas buscando comprar una tablet de calidad por un precio menor.
¿Por qué comprar esta tablet?
Desde Walmart aseguraron que este dispositivo ofrece entretenimiento en una pantalla grande y que puedes llevar a todos lados. Ahora puedes ver tus programas favoritos, desplazarte por tu feed o leer un artículo en una pantalla de 10.9 pulgadas que está diseñada para brindar una mayor comodidad.
Te Podría Interesar
La batería de esta tablet ha sido muy bien valorada ya que ofrece acompañamiento durante todo el día. Según Samsung, la S10 brinda hasta 16 horas de batería para que trabajes con ella y cuando necesites cargarla podrás hacerlo en tan solo dos horas gracias a Super Fast Charging.
Además, este modelo incluye un S Pen que te permite dibujar, escribir y hacer mucho más. Con su diseño sensible y la integración intuitiva con funciones inteligentes hacen que dibujar, anotar o resolver un problema matemático sea más fácil que nunca.
Y no debes preocuparte por el almacenamiento ya que cuenta con 128 GB para que guardes lo que más te importa. Pero si necesitas más, puedes agregar hasta 2 TB con una tarjeta microSD. Esta no viene incluído en la oferta pero puedes conseguirlo en la página web de Walmart a tan solo $16 dólares.