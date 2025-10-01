Walmart desploma el precio de este Smart TV Samsung de 85 pulgadas y alcanza el valor más bajo

En la página web del supermercado hay una promoción de tiempo limitado que vas a querer aprovechar.

La oferta de Walmart que no te vas a querer perder.

Walmart te acerca lo mejor de Samsung a un precio increíble. Se trata del Smart TV de 85 pulgadas con tecnología QLED que ahora puedes encontrar por tan solo $1297,99 dólares. Es decir que con esta oferta podrás ahorrar $100 dólares. Pero también puedes pagar en cuotas con un pequeño interés.

Este modelo de Samsung garantiza la mejor experiencia e imágenes más realistas gracias a sus 4 características principales: 100% volumen de color con Quantum Dot, Conversión de imagen a 4K mediantes IA, Samsung Tizen OS y Motion Xcelerator de 120 Hz.

Las características de este Smart TV SAMSUNG El televisor que está de oferta en Walmart. Archivo.

Con Quantum Dot puedes disfrutar de mil millones de tonos de color. Su tecnología aumenta el volumen de los colores y transforma la luz en colores impresionantes que se mantienen precisos en varios niveles de brillo. Ahora podrás disfrutar de los atardeceres con diferentes tonos de naranjas y las noches con distintos tonos de azul.

La conversión de imagen mediante AI se encarga de mejorar tu contenido y llevarlo a calidad 4K. Walmart destacó que si la fuente original es de menor resolución eso no será un problema para la IA. Además, se encarga de mejorar el audio de tus videos y series para que lleves tu entretenimiento al siguiente nivel.