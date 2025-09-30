Presenta:

Napsix

|

Walmart

El Smart TV de 75 pulgadas que está de oferta en Walmart y queda poco stock

En la página web del supermercado hay una oferta única que no te vas a querer perder. Descubre cuánto sale este televisor.

Esta es la oferta de Walmart que no te vas a querer perder.&nbsp;

Walmart lanzó una oferta para que puedas comprar el Smart TV de Philips de 75 pulgadas por tan solo $398 dólares mientras que su precio original es de $498 dólares. Esto quiere decir que ahorrarás $100. Pero tienes que darte prisa porque varios han llevado este televisor y quedan pocos disponibles.

¿Por qué comprar este Smart TV?

Este Smart TV ofrece una calidad de imagen 4K superior a otras marcas y con cuatro veces más detalles y nitidez que el Full HD. Esto produce imágenes más realistas, con colores más vívidos y transiciones de color más suaves, siendo especialmente notable en pantallas grandes o al jugar videojuegos.

smart tv walmart q
Este televisor cuenta con Google Assistant con el que puedes controlar la TV por voz, buscar contenido más rápido, controlar otros dispositivos de tu hogar y mucho más. Este se activa presionando el botón del micrófono del control remoto. Esta es una de las actualizaciones de Android TV que promete una experiencia mejor y única.

Una de las características que destacó Walmart es que este dispositivo cuenta con un diseño elegante que combina a la perfección con cualquier entorno de tu hogar. En este caso, el televisor es de color negro y cuenta con pequeños apoyos, pero si quieres puedes colgarlo en una pared.

diseño smart tv
Philips ofrece un entretenimiento personalizado basado en tus búsquedas y perfil de Google. Puedes hacer que cada integrante de la familia tenga su cuenta en el televisor para que cada uno ordene sus aplicaciones como quiera y disfrute de su contenido. Además cuenta con acceso a canales gratuitos como Pluto TV y más de 5000 aplicaciones de entretenimiento.

